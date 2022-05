Muri «Seelenwort – ein Stück um Hoffnung und Liebe»: Bez Muri kann endlich wieder Theater spielen Von Freitag, 13. Mai, bis Sonntag, 15. Mai, können die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Bezirksschulklassen aus Muri endlich ihr neuestes Stück präsentieren. Zwei Jahre mussten sie warten. Die tragische Geschichte ist angelehnt an jene von Romeo und Julia.

Das unter Mithilfe der Jugendlichen geschriebene Stück «Seelenwort» kommt am Wochenende zur Aufführung. zvg

Beziehungen zwischen Menschen gehören zu den prägenden Erlebnissen im Leben. Manchmal gestalten sich diese Beziehungen allerdings recht schwierig, vor allem dann, wenn die äusseren Begleitumstände so gar nicht zu den Gefühlen der Menschen passen, die sich sympathisch sind. Dies ist bei Jugendlichen nicht anders als bei Erwachsenen. Darum thematisiert die Theatergruppe der Bezirksschule Muri eine der wohl bekanntesten und tragischsten Liebesgeschichten, die die Literatur hergibt: Romeo und Julia. Allerdings in einer modernen Variante.

Die Theatergruppe freut sich besonders, nach zweijähriger Pause ihr neues Projekt «Seelenwort – ein Stück um Hoffnung und Liebe» präsentieren zu dürfen. Es spielen 32 Jugendliche der zweiten und dritten Klassen der Bezirksschule und wirken in der Technik mit. Peter Hochuli hat das Stück auf die Schülerinnen und Schüler angepasst – auch ergänzt durch die Ideen der Jugendlichen selbst. Hochuli leitet das Theater auch zusammen mit Mauro Nogara. Zudem werden sie von Susanne Hochuli begleitet, die als Verantwortliche für Kostüme und Dekoration wirkt.

Impression aus den Proben des Theaters 2022 der Bezirksschule Muri – «Seelenwort». zvg

Die Aufführungen finden in der Aula der Kreisbezirksschule statt. Und zwar am Freitag, 13. Mai, und Samstag, 14. Mai, jeweils um 20 Uhr, und am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Foyer der Kreisbezirksschule Muri empfangen. Am Freitag und Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr ist dort die Theaterbar geöffnet. Vor Aufführungsbeginn werden die Zuschauenden zu ihren reservierten Plätzen geführt. Platzreservation unter www.schulemuri.ch. (az)