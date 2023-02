Muri Raiffeisen Oberfreiamt steigert den Gewinn 2022 leicht und setzt mit Mobility und Photovoltaik stärker auf Nachhaltigkeit Die Raiffeisenbank Oberfreiamt kann in ihrem Jahresbericht 2022 auf einen positiven Abschluss zurückblicken. Das Finanzinstitut mit den Geschäftsstellen in Muri und Sins verzeichnet einen Jahresgewinn von 0,781 Millionen Franken.

Marc Jordan, Vorsitzender der Bankleitung, und Christoph Stocker, Leiter Geschäftsstelle Sins, beim Mobility-Standort hinter der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Oberfreiamt in Sins. zvg

Die Raiffeisenbank Oberfreiamt hat im Jahr 2022 den eingeschlagenen Weg zu mehr Nachhaltigkeit weiter konsequent verfolgt. Marc Jordan, Vorsitzender der Bankleitung, bekräftigt in einer Mitteilung: «Als Genossenschaftsbank haben wir eine besondere Verpflichtung, nachhaltig zu wirtschaften.»

Nachhaltigkeit in Verbindung mit Banking lasse sich auf unterschiedlichste Weise interpretieren. Es ist nicht allein auf den bekannten Vertrieb von nachhaltig zertifizierten und prämierten Raiffeisen-Fonds beschränkt.

Die Raiffeisenbank Oberfreiamt konnte im Jahr 2022 im Kerngeschäft nach eigenen Angaben wachsen. Die Kundeneinlagen hätten um 1,1 Prozent auf 793 Millionen Franken zugenommen. Das Hypothekarvolumen sei ebenfalls um 1,1 Prozent auf 667,6 Millionen Franken gestiegen. «Insbesondere bei Nachlass-, Vorsorge- und Finanzplanungen konnte eine starke Nachfrage verzeichnet werden», resümiert die Bank.

Verzinsung von Sparguthaben ist seit Januar wieder möglich

Die Schweizerische Nationalbank hat im Herbst 2022 die mehrjährige, ausserordentliche Phase der Negativzinsen beendet. «Dies hat der Margenerosion den ersehnten Einhalt geboten», hält die Raiffeisen Oberfreiamt fest. Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft erhöhte sich um 0,58 Millionen Franken (+8 Prozent) auf 7,78 Millionen Franken.

Diese Erholung fand insbesondere in den letzten Monaten des Jahres 2022 statt. «Zudem entwickelten sich die Erträge im zinsindifferenten Geschäft erfreulich», zeigt sich das Finanzinstitut in der Mitteilung zufrieden.

Der Geschäftsertrag hat dank des erfolgreichen operativen Geschäfts insgesamt um 0,79 Millionen Franken (+8,2 Prozent) auf 10,48 Millionen Franken zugenommen. Marc Jordan zeigt sich erleichtert: «Ab Januar 2023 können Sparguthaben endlich wieder verzinst werden.»

Rückläufiger Geschäftsaufwand und höherer Jahresgewinn

Der Geschäftsaufwand konnte um 3,1 Prozent auf 6,1 Millionen reduziert werden, gibt die Bank eine weitere Kennzahl bekannt. Mit dem erwirtschafteten Gewinn stärke die Raiffeisen Oberfreiamt ihre Eigenkapitalbasis durch Zuweisung an die stillen Reserven in Höhe von 2,75 Millionen Franken.

Mit einem Jahresgewinn von gut 780'000 Franken steigert sie den Vorjahresgewinn um 3,5 Prozent. «Die Raiffeisenbank steht auf einem soliden Fundament. Dies dürfte in herausfordernden Zeiten wie diesen ihre Mitbesitzenden besonders beruhigen», verspricht die Bank.

Die Entwicklung von nachhaltigen Lösungen in den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern geniesse eine hohe Priorität. Die Raiffeisen stärke und baue Partnerschaften, welche einen wesentlichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten, kontinuierlich aus.

Seit 2022 ist Raiffeisen Partner von Mobility, einem schweizweiten Car-Sharing-Anbieter. Am Standort der Geschäftsstelle in Sins steht seit Herbst 2022 ein Elektrofahrzeug bereit. In Muri wird in naher Zukunft ebenfalls ein Elektrofahrzeug bereitstehen.

Nachhaltige Investitionen in das Bankgebäude in Muri

Auch das eigene, Minergie-zertifizierte Bankgebäude in Muri wurde vor geraumer Zeit einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen – noch bevor sich die Lage am Strommarkt stark zugespitzt hatte. «Zum Jahresanfang haben am Hauptsitz in Muri die Vorarbeiten zur Installation einer Photovoltaikanlage begonnen. Diese wird im Jahr 2023 in Betrieb genommen», blickt die Bank voraus.

Nach zwei pandemiebedingten Jahren im Ausnahmezustand freuen sich die mittlerweile 34 Mitarbeitenden, darunter auch drei Lernende, heuer wieder auf die persönlichen Begegnungen mit den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern. Deren Zahl umfasste per Ende 2022 rund 8400 Personen. Die Raiffeisenbank Oberfreiamt wurde 1936 gegründet und hatte Ende vergangenen Jahres eine Bilanzsumme von 936 Millionen. (az)