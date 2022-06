Muri Projekt Murisolar kommt den Privaten zu Gute: Deshalb kann das Energie Forum eine Million in neue Anlagen investieren Wer in der Gemeinde Muri lebt und eine Solaranlage auf seinem Hausdach montieren will, hat Glück. Ab sofort kann der Verein Muri Energie Forum im Rahmen des Projektes Murisolar private Anlagen finanziell unterstützen. Die Mittel dafür bekommt sie von der Genossenschaft Kabelfernsehanlage Muri, die sich auflösen möchte.

Der Solarausbau in der Gemeinde Muri soll beschleunigt werden. Dazu kann nun auch der Verein Muri Energie Forum und seinem Projekt Murisolar beitragen. Symbolbild/

Nadia Schaerli

Muri ist ein Vorbild – zumindest, was den Umgang mit Energie und die Bereitschaft für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen betrifft. Das beweist unter anderem der Energiepreis, den das Muri Energie Forum und die Gemeinde jährlich an Privatpersonen, Organisationen oder Firmen verleihen, die in diesem Bereich ein Vorzeigeprojekt realisiert haben.

Der mit 2000 Franken dotierte Preis ist ein Ansporn für die Bevölkerung und das Gewerbe von Muri, sich an diesem Umdenken zu beteiligen. Doch profitieren jeweils nur die Verantwortlichen eines einzigen Projektes von diesem Preis.

Mit dem neuesten Projekt Murisolar wird sich das ab sofort ändern. Jetzt erhalten Privatpersonen, die in Muri Fotovoltaikanlagen realisieren, vom Energie Forum Geld – und zwar zusätzlich zu den Fördergeldern, die der Kanton und die Gemeinde beisteuern.

Der Verein Muri Energie Forum um Präsident Stefan Staubli (Mitte) darf einmal im Jahr mit der Gemeinde den Energiepreis an vorbildliche Projekte verleihen. Im vergangenen Herbst gingen die 2000 Franken an die katholische Kirchgemeinde. Melanie Burgener (30.10.2021)

In den kommenden rund fünf Jahren sollen in der Gemeinde etwa 200 Fotovoltaik- oder Thermosolaranlagen durch den Verein mit je etwa 5000 Franken mitfinanziert werden.

Möglich ist das, weil die Genossenschaft Kabelfernsehanlage Muri beabsichtigt, sich in rund zwei Jahren aufzulösen, und deshalb bereits jetzt ihre Anlagen verkauft hat. Das Geld, das sie damit generiert hat, kommt nun verschiedenen Projekten in der Gemeinde zu Gute.

«Das ist ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte»

Nebst einer neuen Weihnachtsbeleuchtung oder einer neuen Pump-Track-Anlage ist es der Genossenschaft wichtig, dass auch nachhaltige Projekte von Privaten mitfinanziert werden. An ihrer Generalversammlung vom 23. Mai beschloss sie deshalb, dass rund 1 Million Franken der Förderung von Solaranlagen zu Gute kommen soll. Damit das Geld an die richtigen Leute gelangt, steht nun der Verein Muri Energie Forum in der Pflicht.

Dieser freute sich über die ungeahnte Möglichkeit. «Das ist ein absolutes Highlight und ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte», sagt Präsident Stefan Staubli. «Wir hätten nie damit gerechnet, dass wir einmal Mittel zur Verfügung bekommen, um solche Projekte zu unterstützen.»

Dass sich nicht nur der Vorstand über dieses Geschenk freut, zeigte die extra dafür einberufene ausserordentliche Generalversammlung des Vereins, die am Donnerstagabend, 9. Juni, stattgefunden hat. «Die Stimmung war sehr gut. Es sind ein paar konstruktive Fragen gestellt und daraufhin beide Traktanden ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen worden», freut sich Staubli.

Zugestimmt hat der Verein Muri Energie Forum damit einerseits der Annahme des Geschenkes der Genossenschaft Kabelfernsehanlage Muri samt der Zweckbindung an das Projekt Murisolar. Andererseits wurde bestimmt, dass es bei Änderungen im Reglement des Projektes keinen Beschluss an der Generalversammlung braucht, sondern der Vereinsvorstand und ein dafür gegründeter Lenkungsausschuss mit fünf Mitgliedern künftig darüber bestimmen darf.

Der Beitrag kann auch rückwirkend beantragt werden

Den Zustupf an die eigene Solaranlage können Privatpersonen rückwirkend auch auf jene beantragen, die seit dem 23. Mai, also dem Tag, an dem die Genossenschaft das Geld an ihrer GV gesprochen hat, in Betrieb gegangen sind.

Die rund 5000 Franken sind eine Durchschnittsrechnung für Anlagegrössen mit einer Leistung von etwa 30 Kilowatt-Peak. «Das entspricht etwa einer Anlage, die auf einem Mehrfamilienhaus oder einem grösseren Einfamilienhaus Platz hat», erklärt Staubli.

Was passiert mit dem Geld, wenn sich bis in fünf Jahren nicht 200 Personen für eine Fotovoltaikanlage entscheiden? «Dann dürfen wir es in Absprache frei für andere nachhaltige Projekte in Muri einsetzen. Die Summe ist zwar zweckgebunden, geht aber nicht mehr an die Genossenschaft zurück, da diese sich in zwei Jahren auflösen möchte», so Staubli.