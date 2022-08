Muri Philosophie von «Meine 24 Stunden»: Spital verstärkt Zusammenarbeit mit der Pflegimuri im Bereich Altersmedizin Mit dem Ambulatorium Löwen ist ein modernes Konzept zur medizinischen Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner entstanden. Das Projekt soll die Zufriedenheit aller Beteiligten steigern.

Sie sind für die medizinische Versorgung der gut 200 Pflegimuri-Bewohnenden zuständig: Manfred Schmid, Leitung Pflege und Betreuung; Andrea Käppeli, Pflegeexpertin und Janet Weber, leitende Ärztin (von links). Bild: zvg

Die Zusammenarbeit von der Pflegimuri und dem Spital Muri soll die Qualität, Sicherheit und Zufriedenheit aller Involvierten steigern. Deshalb wurde im Gebäude Löwen der Pflegeinstitution ein Ambulatorium eingerichtet. So wollen die zwei Häuser für eine «moderne, ganzheitliche und bedürfnisorientierte Altersmedizin» sorgen.

Dieses Konzept hat eine grössere ärztliche Präsenz und mehr Selbstständigkeit für die Bewohnenden der Pflegimuri zum Ziel. Die beiden Unternehmen schreiben in einer gemeinsamen Medienmitteilung, dass Bewohnende in Zukunft die Praxisräumlichkeiten im Löwen selbstständig aufsuchen können. «Dies ganz entsprechend der Philosophie von ‹Meine 24 Stunden›.» Damit will die Pflegimuri Selbstbestimmung rund um die Uhr ermöglichen.

Ambulatorium gibt mehr Austausch mit Bewohnenden

Janet Weber, die leitende Ärztin der medizinischen Klinik des Spitals Muri, hat bereits im April 2021 ihre Arbeit im Ambulatorium aufgenommen. Damit trägt sie die medizinische Verantwortung für die gut 200 Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegimuri.

Seit dem 1. Mai 2022 wird die Ärztin bei ihrer Arbeit durch Andrea Käppeli unterstützt. Käppeli hat als Pflegeexpertin im Spital Muri viel Berufserfahrung gesammelt und ist Leiterin des Bachelorstudiengangs Pflegewissenschaften an der Hochschule Careum.

Die Nähe des altersmedizinischen Ambulatoriums gibt einen Austausch zwischen dem medizinischen Team und den Bewohnenden. So könne eine Beziehung und Vertrauen aufgebaut werden. «Dies wiederum hilft in medizinisch schwierigeren Momenten, richtige Entscheide zu fällen. Die Begegnung auf Augenhöhe bietet Vorteile für alle Betroffenen», schreiben die beiden Institutionen.

Das Ambulatorium Löwen ist im gleichnamigen Gebäude der Pflegimuri untergebracht. Bild: Eddy Schambron

(17. Oktober 2018)

Die Pflegimuri hat mit verschiedene Pflegetypen, Gerontopsychiatrie- und Demenzabteilungen ein breites Spektrum. Zudem bieten sie eine Palliativ-Betreuung sowie Hospiz-Betten und ein Entlastungsangebot für pflegende Angehörige an. Das fordert eine ärztliche Präsenz, die mit dem neuen Ambulatorium Löwen gewährleistet wird.

CEO vom Spital Muri freut sich über die Zusammenarbeit

Die zwei Institutionen verbindet seit Jahrzehnten eine enge Zusammenarbeit. Daniel Strub, CEO vom Spital Muri, freut sich über diesen nächsten gemeinsamen Schritt:

«Schön, dass wir mit dem scheidenden Direktor der Pflegimuri Thomas Wernli diesen zukunftsorientierten Meilenstein in der Altersmedizin setzen konnten.»

Thomas Wernli habe sich immer mit viel Engagement und Herzblut für die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegimuri und für die gute Partnerschaft mit dem Spital Muri eingesetzt, fährt Strub fort. Wernli übergibt die Führung der grössten Oberfreiämter Pflegeinstitution per 1. Dezember an Margrit Schneider. An der Generalversammlung der Pflegimuri im Mai freute sich Schneider bereits, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Player im regionalen Gesundheitswesen auf sehr gutem Weg sei.