Muri Ortsbürgergemeinde stimmt dem Kauf der Chäsi zu – der neue Geschäftsführer ist in der Region kein Unbekannter Die Käsereigenossenschaft Muri-Wey verkauft die Chäsi-Liegenschaft an die Ortsbürgergemeinde. Diese kann nun definitiv verkünden, dass der beliebte Laden weitergeführt wird – per 1. Juli jedoch unter neuer Hand. Neu wird Fabian Spielhofer den Laden führen.

Die Ortsbürgergemeinde Muri kauft die Chäsi und sichert damit das Gebäude und den Laden. Bild: Melanie Burgener

Gerüchte darüber, wer das Haus in Muri kauft, in der die Chäsi betrieben wird, machten in Muri schon etwas länger die Runde. Mitte März verkündeten die Besitzerin, die Käsereigenossenschaft Muri-Wey und die Ortsbürgergemeinde Muri dann, dass Letztere die Liegenschaft an der Kreuzung Marktstrasse/Spitalstrasse kaufen möchte.

«Die Käsereigenossenschaft Muri-Wey möchte das Haus verkaufen. Da der Parkplatz bereits uns gehört, ergab es für uns Sinn, auch die benachbarte Parzelle zu kaufen», erklärte Josef Stierli, Gutsverwalter der Ortsbürgergemeinde, damals gegenüber der AZ. Zudem betonte er, dass man den Laden beibehalten wolle.

Dass der Laden zugeht, war denn auch eine der grossen Befürchtungen der Bevölkerung. Doch diese konnte nun an der Ortsbürgergemeindeversammlung am vergangenen Freitag beseitigt werden. «Die grosse Frage, wie es mit der Chäsi wirklich weitergeht, konnte geklärt werden», bestätigt Präsident Hans-Peter Frey. Danach sei der Fall für die 68 anwesenden Stimmberechtigten klar gewesen.

Fabian Spielhofer übernimmt die Chäsi Muri

«An der Versammlung konnten wir darüber informieren, dass der Laden definitiv bestehen bleibt, und damit die grosse Frage beantworten, wie es denn nun wirklich mit der Chäsi weitergeht», freut sich Frey. Die Verantwortlichen konnten den Ortsbürgerinnen und Ortsbürger mitteilen, dass sie einen neuen Betreiber gefunden haben.

«Fabian Spielhofer von der Spezialitätenkäserei Brülisauer in Künten wird den Laden in Muri übernehmen», lüftet Frey das Geheimnis. Sobald man die Zusage der Käsereigenossenschaft für den Liegenschaftskauf erhalten hatte, habe man sich auf die Suche nach einer Nachfolge gemacht. «Wir haben verschiedene Personen angesprochen und auch Absagen erhalten. Fabian Spielhofer jedoch konnte sich das vorstellen», so Frey.

Seit April 2020 führt Fabian Spielhofer den Betrieb der Brülisauer Käse AG in Künten. Nun wird er auch die Chäsi Muri übernehmen. Bild: Alexander Wagner

Nach dieser Information habe es keine Diskussionen mehr über dieses Traktandum gegeben. Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger stimmten dem Chäsi-Kauf einstimmig zu. «Einige haben befürchtet, dass man das Gebäude vielleicht doch abreissen würde. Deshalb waren einige noch etwas skeptisch», sagt Frey.

Der Besitzerwechsel soll bereits am 1. Juli stattfinden

Nun gilt es, die 30-tägige Frist abzuwarten, während der noch das Referendum gegen den Kaufentscheid ergriffen werden kann. «Diese Frist würde eigentlich am 3. Juli enden», erklärt Frey. Es sei geplant, dass die Liegenschaft per 1. Juli rückwirkend an die Ortsbürgergemeinde übergehe und Fabian Spielhofer ab dann auch bereits den Laden führe. «Wir gehen nicht davon aus, dass jemand das Referendum ergreift», sagt er.

Dass die Genossenschaft das Haus verkaufen möchte, zeichnete sich schon etwas länger ab. Seit dem Jahr 2000, als der Käseverkaufsvertrag von Emmi aufgelöst worden war, wird vor Ort kein Käse mehr hergestellt. «Es war einfach nur noch eine Immobilie von uns. Zuerst haben wir die Chäsi noch selbst betrieben. Dann haben wir an die Chäsi Muri AG übergeben», sagte Genossenschaftspräsident Markus Dürrenmatt im März zur AZ.

Per 1. Juli wird Geschäftsführerin Désirée Kreuzer den Chäsi-Laden an Fabian Spielhofer übergeben. Bild: Pascal Bruhin

Der Laden sei lange noch eine Plattform für die Genossenschafterinnen und Genossenschafter gewesen, auf der sie ihre Produkte wie Eier oder Obst verkaufen konnten. Das falle jedoch immer mehr weg, erklärte Dürrenmatt. So habe man sich dazu entschlossen, das Gebäude ganz zu verkaufen.

Genauere Informationen, wie dieser Wechsel genau stattfinden wird, geben die Ortsbürger zusammen mit der Käsereigenossenschaft Muri-Wey und der aktuellen Geschäftsführerin Désirée Kreuzer im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag.