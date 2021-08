Muri Obwohl er für Velofahrer noch zu gefährlich ist: Der Turbokreisel darf bleiben Der Turbokreisel in Muri hat zwar die Stausituation in der Gemeinde verbessert, jedoch führt er immer wieder zu Unfällen mit Velofahrern. Kanton und Gemeinde haben nun beschlossen, dass die schnellen Spuren klarer signalisiert werden sollen.

Der Turbokreisel in Muri hat zu einer Entlastung der Stausituation in der Gemeinde geführt. Marc Ribolla

Was den Stau in Muri anbelangt, hat der 2018 gebaute Kreisel im Zentrum der Gemeinde bisher seinen Zweck erfüllt. Durch seine Turbospuren erleichtert er den Autolenkern das Abbiegen und sorgt so für mehr Verkehrsfluss.

Doch für einige Verkehrsteilnehmer sorgt die schnelle Strassenführung immer wieder für Unsicherheit und in der Vergangenheit vermehrt zu Unfällen. «Es sind meistens Auffahrunfälle, nichts Schlimmes. Aber häufig sind Velofahrer involviert. In den meisten Fällen traf sie aber keine Schuld. Das Problem ist, dass sie von den Autofahrern übersehen werden», erklärt Milly Stöckli, Vizegemeindepräsidentin von Muri und Verantwortliche für das Ressort Umwelt, Tiefbau und Verkehr.

Aufgrund dieser Verkehrsunfälle haben die Gemeinde und der Kanton im vergangenen Jahr ins Auge gefasst, die Turbospuren wieder aus dem Kreisel zu entfernen. Diese Projektänderung ist öffentlich aufgelegt worden, woraufhin eine Einsprache eingegangen sei, wie Stöckli erzählt.

Radroute ausserhalb des Kreisels soll besser beschildert werden

Daraufhin hat die externe Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ein Gutachten erstellt. Basierend auf diesem Bericht werde nun aber auf die Änderungen verzichtet, wie der Kanton und die Gemeinde mitteilt. «Man hat gesehen, dass mit diesen Projektänderungen keine Verbesserung der Verkehrssicherheit erreicht werden würde», sagt Milly Stöckli.

Ausserdem handle es sich beim Turbokreisel um ein bewilligtes Projekt, gegen dessen Baugesuch keine Einsprachen eingegangen seien und der deshalb nicht umgeplant werden müsse.

Grössere Signalisationen und klarere Bodenmarkierungen sollen den Verkehrsteilnehmenden das Befahren des Kreisels erleichtern. Marc Ribolla

Der Turbokreisel in Muri darf also bleiben. Änderungen gibt es aber trotzdem, wie Milly Stöckli erzählt:

«Wir nehmen die Unfälle natürlich ernst. Zusammen mit dem Kanton werden wir nun dafür sorgen, dass die Signalisationstafeln vergrössert und die Bodenmarkierungen klarer werden.»

Gleichzeitig will die Gemeinde Muri dafür sorgen, dass die kommunale Radroute neu beschildert und damit den Velofahrerinnen und Velofahrern alternative Routen aufgezeigt werden, die nicht via Kreisel zum Bahnhof führen.

Denn das Kreiselfahren sei nicht per se nur in Muri eine Gefahr für Velos. «Aber die Problematik in Muri wird mit der schnelleren Spur verstärkt. Besonders für die E-Bikes ist es gefährlich, weil Autofahrer oft unterschätzen, wie schnell sie um den Kreisel fahren», erklärt Stöckli. Erste rudimentäre Skizzen für die neue Beschilderung der Radroute seien bereits gemacht und für eine weitere Überprüfung bei einem Planungsbüro eingereicht worden.

Der frühere einspurige Kreisel sorgte regelmässig für Stau in Muri. 2018 wurde er deshalb saniert und mit Turboelementen versehen.







Eddy Schambron (14.02.2017)

Die neue Signalisation soll voraussichtlich bis im Herbst oder Ende dieses Jahres realisiert werden, wie Andreas Stockinger, Projektleiter der Abteilung Tiefbau des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, auf Anfrage mitteilt. «Aber wir müssen die Änderungen zuerst mit den zuständigen Fachstellen besprechen, damit die Verkehrssicherheit wirklich gewährleistet werden kann», führt Stockinger aus.

Jedoch, so der Projektleiter, müssen sich die Verkehrsteilnehmenden trotz der neuen Signalisationen an die geltenden Regeln im Turbokreisel halten. Sonst können auch mit den Massnahmen Unfälle nicht verhindert werden.