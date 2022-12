Muri Nadelöhr soll weg: SBB-Unterführung an der Zürcherstrasse soll nun doch vergrössert werden Als die Gemeinde Muri und der Kanton 2015 bis 2018 die Zürcherstrasse sanierten, wollten die SBB noch nicht mitmachen. Jetzt hat sie es sich anders überlegt, denn das Nadelöhr muss weg. Das Projekt inklusive Fussgänger- und Velobrücke soll 2027 fertig sein und total 10,2 Mio. Franken kosten. Jetzt kommt es vor die Gmeind.

So soll die SBB-Unterführung an der Zürcherstrasse in Muri ab 2027 aussehen: Sie soll genügend Platz für Trottoirs, Velostreifen und die Fahrbahn bieten. Zudem soll eine Fuss- und Velowegbrücke gebaut werden. Visualisierung/zvg

Es ist müssig, aber nicht mehr zu ändern: Bei der Sanierung der Zürcherstrasse zwischen 2015 und 2018, die sich die Gemeinde Muri und der Kanton geteilt haben, musste die SBB-Brücke in ihrer Grösse belassen werden. Und das, obwohl damals schon klar war, dass der Verkehr zunehmen und sich darum die Situation um das Nadelöhr künftig noch verschlimmern würde. Es war der gute Zustand der Unterführung, mit dem die SBB damals argumentierten.

«Nach Inbetriebnahme der sanierten Strasse hat sich aber gezeigt, dass durch das Bestehenbleiben des Nadelöhrs in Muri einerseits die Leistungsfähigkeit der Strasse beeinträchtigt wird und andererseits der Langsamverkehr (Fuss- und Radverkehr) nicht attraktiv und sicher genug ist», heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 23. Juni. Denn in der lediglich 7,5 Meter breiten Unterführung gibt es keinen Platz für Velostreifen, das Trottoir und auch die Fahrbahn sind viel zu schmal.

So sieht die SBB-Unterführung an der Zürcherstrasse in Muri heute aus: viel zu eng für alle Verkehrsteilnehmenden. zvg

Darum versuchten es der Gemeinderat und Vertretende des Kantons nochmals bei den SBB. Diesmal mit Erfolg: «Die Verhandlungen haben aufgrund der fundierten Bedürfnisabklärung dazu geführt, dass die SBB sich nun bereit erklären, sich am Ersatzneubau der Unterführung mit einem 30-Prozent-Anteil zu beteiligen.» Gemeinderat und Kanton haben das Angebot bereits angenommen.

Der Neubau der Brücke wird der teuerste Brocken

Das Projekt ist so weit ausgearbeitet, dass der Projektierungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt werden kann. Das gesamte Bauprojekt besteht aus fünf Teilprojekten, die voraussichtlich ab Mitte 2025 bis Ende 2027 ausgeführt werden sollen.

Einerseits muss die gesamte Unterführung durch eine neue, deutlich grössere ersetzt werden. So können «die Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer aufgehoben» werden. Neben der Leistungsfähigkeit der Zürcherstrasse wird vor allem auch die Verkehrssicherheit für Velofahrende und Zufussgehende erhöht. Denn die heute 7,5 Meter breite Unterführung wird auf 13,2 Meter fast verdoppelt. Gleichzeitig wird eine neue Durchfahrtshöhe von mindestens 4,5 Metern erreicht.

Dieses Teilprojekt 1 ist mit Kosten von 7,1 Mio. Franken das grösste und teuerste der fünf. Davon bezahlen die SBB 2,1 Mio. Franken (30%), der Kanton 3,2 Mio. Franken (45,5%), für die Gemeinde Muri würde ein Anteil von 1,7 Mio. Franken (24,5%) anfallen.

Ausserdem muss als Teilprojekt 2 auch die Zürcherstrasse samt Fahrbahngestaltung angepasst werden. Diese Kosten von 1,3 Mio. Franken teilen sich der Kanton (65%) und die Gemeinde (35%).

Die Fuss- und Radwegbrücke wird das letzte Puzzlestück sein

Neben der Unterführung selbst ist für Muri vor allem Teilprojekt 5 ein wichtiger Brocken: die Fuss- und Radwegbrücke, die neben die neue SBB-Brücke gebaut werden soll. Schon an der Gmeind vom 24. Juni 2021 hat der Gemeinderat das Thema vorgestellt. Nun kann dieses in die Bauarbeiten zur SBB-Unterführung einbezogen werden.

Mit der Verbreiterung der Unterführung ergibt sich eine grössere Brückenspannweite. Der Gemeinderat sieht vor, «eine attraktive Stahlbrücke zu realisieren, welche mit einem Abstand von 1 Meter vom Unterführungsbauwerk zu liegen kommt». Die Stahlbrücke weist eine Gesamtlänge von 28,26 Metern auf, ist 2,30 Meter hoch und hat eine Fahrbahnbreite von 3 Metern.

Jedoch kann sie wegen der engen Verhältnisse zeitlich nicht vor der Unterführung gebaut werden. Die Brücke wird vorfabriziert und als Letztes montiert. «Auch ein Provisorium würde den Bauablauf der restlichen Teilprojekte massgeblich tangieren. Ein Provisorium für eine Fussweganbindung an die Zürcherstrasse bis zur Realisierung wird derzeit geprüft», ist im Büchlein zu lesen. Diese Brücke soll rund 940'000 Franken kosten und muss von der Gemeinde allein finanziert werden. Die weiteren Teilprojekte betreffen Anpassungen an der Kanalisationsleitung und den Werkleitungen.

Muri stimmt über Planungskosten von 785'000 Franken ab

Die Gemeinde Muri soll von den Gesamtkosten von 10,2 Mio. Franken einen Anteil von 3,9 Mio. Franken finanzieren. Der Kanton bezahlt 4,1 Mio., die SBB 2,1 Mio. Franken. Dies steht momentan aber noch nicht zur Diskussion. An der Gemeindeversammlung vom 23. Juni soll der Souverän erst über die Planungskosten entscheiden.

Diese belaufen sich für Muri auf 785'000 von total knapp 2 Mio. Franken. Dafür müssen die Murianerinnen und Murianer ihre Hände dreimal heben: Einmal für die SBB-Unterführung plus die Anpassung der Strasse (455'000 Franken), einmal für die Verschiebung der Abwasserleitung (130'000 Franken) und einmal für die Fuss- und Radwegbrücke (200'000 Franken).