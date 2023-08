Muri Nach Sturm-Desaster im Jubla-Lager: Ein Alternativprogramm brachte wieder positive Stimmung in die Schar Das Sommerlager der Jungwacht Blauring Muri musste Mitte Juli wegen eines Sturmes abgebrochen werden. Mittlerweile sind einige Wochen verstrichen. Amina Scheuber, eine der Lagerleitenden, erzählt, was seither alles passiert ist und wie es weitergeht.

Natur erkunden, spielen, am Lagerfeuer zusammen singen und weitere freudebereitende Aktivitäten erleben – auf all das freuten sich die 85 Kinder der Jungwacht Blauring Muri diesen Sommer. Vom 10. bis zum 22. Juli war das traditionelle Sommerlager, heuer im thurgauischen Münsterlingen, geplant. Aufgrund eines Unwetters in der ersten Woche mussten die Kinder und ihre Betreuenden den Lagerplatz jedoch verlassen. Während des Sturms fanden sie Unterschlupf in einer nahe gelegenen Bauernscheune.

Die Schäden an den Zelten waren gross, und für eine Weiterführung des Lagers liess sich keine geeignete Unterkunft finden. Zwangsläufig musste das Lager frühzeitig beendet werden. Amina Scheuber, eine der Lagerleiterinnen der Jungwacht und Blauring Muri, sagt im Rückblick: «Nach dem Sturm müssen beinahe alle Zelte, von Kinderzelten bis zum grossen Festzelt, ersetzt werden. Höchste Priorität hat bei uns das grosse Festzelt, da wir dieses während des Jahres extern vermieten.»

Grosse Schäden und fehlende Gegenstände warteten Mitte Juli auf die Lagerleitenden auf dem Gelände im Thurgau. Bild: zvg

Ein Unglück kommt bekanntlich selten allein. Nach dem Sturm stellten die Lagerleiterinnen und -leiter fest, dass ihnen wertvolles Material im Wert von 5000 Franken gestohlen worden war. «Zwei Stromgeneratoren fehlten, einer davon war erst am Sonntag neu angeschafft worden. Ausserdem liessen die Diebe teure Küchenausrüstung, grosse Pfannen, Löffel und Lebensmittel mitgehen», erzählt Scheuber. Die Lagerleitung informierte die Polizei sofort. Unverzüglich wurde mit den Ermittlungen begonnen.

Viel Unterstützung trotz unbekannter Schadensumme

Anstatt mit den Kindern durch die Natur zu wandern und kreativ zu sein, mussten sich die Leitungspersonen nun mit weniger spassigen Aufgaben beschäftigen. Der Aufwand sei gross gewesen. «Wir mussten Kontakt mit Versicherungen aufnehmen und viele verschiedene Gespräche mit Behörden und Eltern führen», blickt Scheuber zurück. Allein das gründliche Aufräumen des Lagerplatzes habe drei Tage gedauert.

Für die hinterbliebenen Gegenstände der Kinder wurde kurz nach Lagerabbruch eine Fundgrube veranstaltet. Mittlerweile fand aber wieder alles zurück zu seiner Besitzerin oder seinem Besitzer. Neben den Aufräumarbeiten war auch die Bestandesaufnahme herausfordernd. Die Lagerleiterinnen und -leiter protokollierten, was alles ersetzt werden muss.

Auch wenn der Vorfall mittlerweile über einen Monat zurückliegt, sind die Abrechnungen noch nicht abgeschlossen. Es ist noch unbekannt, auf welche Summe sich der Schaden beläuft. Trotzdem konnte die Jubla bereits auf finanzielle Unterstützung zählen. «Wir haben von Kindern, Eltern, Ehemaligen, anderen Scharen, Firmen und noch vielen anderen Menschen Hilfe angeboten bekommen. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar», sagt Scheuber.

Viele Familien verzichteten überdies auf eine Rückerstattung des Lagerbeitrages. Dieses Geld wird für das nächste Lager verwendet. Trotz doppeltem Unglück blickt die Jubla Muri also nach vorne. Ein neues Team sei sogar bereits an der Arbeit, ein nächstes Sommerlager auf die Beine zu stellen.

Lagerhighlights im Schnelldurchlauf erleben

Alternativ zum Sommerlager gab es am Mittwoch der zweiten Woche ein Nachprogramm für die Kinder, um die Highlights verkürzt doch noch erleben zu können. «Am Morgen haben wir ein bei uns in der Schar sehr beliebtes Geländespiel gespielt», erzählt Scheuber. Am Nachmittag standen dann etwas ruhigere Aktivitäten auf dem Programm. Die Kinder konnten es sich an diversen Posten gut gehen lassen und beispielsweise Badebomben basteln oder sich bei einer Gesichtsmaske verwöhnen lassen.

Beim Nachprogramm in der zweiten Sommerferienwoche kam die positive Stimmung in der Jubla wieder auf. Bild: zvg

Für Verpflegung war ebenfalls gesorgt. Ein Food-Truck bekochte die Schar mit frischen und leckeren Dönerspeisen. Der Anlass brachte die positive und glückliche Stimmung zurück in die Jubla Muri. «Wir konnten das Geschehene mit den Kindern Revue passieren lassen und darüber sprechen. Seither haben wir mit den Kindern schon wieder viele tolle Stunden erlebt», freut sich Scheuber. Auch von den Eltern hat die Jungwacht Blauring Muri viel Zuspruch und nette Worte erhalten.