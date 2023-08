Muri Nach Kollision zwischen zwei Autos beschuldigen sich die Fahrer gegenseitig – Polizei sucht Zeugen An einer Verzweigung in Muri stiessen zwei Autos zusammen. Weil beide Beteiligten gegensätzliche Aussagen machen, sucht die Kantonspolizei nun Augenzeugen.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der Aarauerstrasse in Muri, schreibt die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung. Ein dunkelgrauer Mercedes-Minivan fuhr vom Zentrum kommend in Richtung Boswil. Gleichzeitig näherte sich auf der rechts einmündenden Bahnhofstrasse ein roter Fiat Panda. Die beiden Autos stiessen in der Folge bei der Einmündung zusammen.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. An beiden Autos entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Gegenüber der Kantonspolizei Aargau machten die beiden beteiligten Lenker gegensätzliche Angaben zum Unfallhergang. Die Kantonspolizei in Muri sucht daher Augenzeugen unter Tel. 056 / 675 76 20. (luk)

