Muri Sogar ein italienischer Skistar war mit von der Partie: Das Motocross begeisterte das Publikum Das 46. Motocross Muri am Pfingstmontag stand unter einem guten Stern: Bei herrlich warmen Temperaturen lieferten sich die Fahrerinnen und Fahrer spannende Rennen. Mit dabei war auch der italienische Top-Skifahrer Luca De Aliprandini, er fuhr beim Yamaha-Cup auf einen Platz in den Top Ten.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Rennen auf der Murianer Piste durchgeführt werden. Bild: Melanie Köchli

Internationales Flair: Das ist OK-Präsident Beat Gassmann wichtig. Und das gab es denn auch am Pfingstmontag zur 46. Austragung des Motocross Muri zu erleben. Der national bekannte Anlass lockte nicht nur Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern auch Fahrer von überall her an. Mit zur guten Stimmung am Streckenrand trug das herrliche Sommerwetter mit bei.

Der Grossanlass konnte ohne grössere Probleme durchgeführt werden. Einzig der Strom für den Monitor auf dem Speakerturm fiel einmal kurz aus, aber davon liess sich das Team um Gassmann nicht beeindrucken. Der Fehler war schnell gefunden und behoben, das Publikum bekam von alledem gar nichts mit.

«Früher fuhren wir nicht so schnell»

Die Zuschauer hatten sichtlich Spass. «Ich war vor 30 Jahren das letzte Mal hier», erzählt ein Mann. Es habe sich seither viel verändert, damals habe es noch nicht so viele Frauen und Männer am Pistenrand gehabt, vergleicht er. Er sei mit seiner Partnerin gekommen, die noch nie an einem Motocross war.

Der Zuschauermagnet schlechthin war das Rennen der Seitenwagen. Bild: Melanie Köchli

Dass sich viel verändert hat, bestätigt auch ein weiterer Zuschauer. Er sei früher selbst Motocross gefahren, nun sei er zum ersten Mal als Zuschauer in Muri. Er sagt: «Früher fuhren wir nicht so schnell, aber dank dem grossen Fortschritt in der Technik ist das nun möglich.» Für ihn sei das Highlight natürlich das Rennen der Inter MX 2, der Kategorie, in der er früher selbst gefahren sei.

Der grosse Zuschauermagnet war das Rennen der Seitenwagen. Es sei immer spannend, wie man zu zweit eine Strecke in einem so schnellen Tempo fahren könne, erzählt ein anderer Besucher, der mit seinem Sohn an der Rennstrecke steht. Für seinen Sohn seien die Motorräder selbst schon ein Objekt der Faszination, erzählt der Vater. Dass ein Motocross in ihrer Region stattfinde, sei für ihn deshalb ein perfekter Grund für einen Familienausflug gewesen.

Keine langen Schlangen ausser bei Luca De Aliprandini

Trotz der vielen Besucherinnen und Besuchern funktioniere alles reibungslos, freute sich der OK-Präsident. Dies sei nicht zuletzt den rund 250 freiwilligen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die den Anlass möglich machten. Dass Gassmann auf ein eingespieltes Team zählen kann, merkte man während der Mittagspause. Nirgends musste man lange anstehen. Einzige Ausnahme bildete dabei die Autogrammstunde mit Ski-Star Luca De Aliprandini, da standen die Leute natürlich Schlange.

Ein Autogramm des Skistars Luca De Aliprandini war heiss begehrt. Dafür standen die Fans gerne Schlange. Bild: Melanie Köchli

Der Italiener fährt hobbymässig Motocross und startete am Yamaha Cup, wo er sich wacker schlug und den ersten Lauf in den Top 10 beendete. Auch die anderen Fahrer zeigten sich von ihrer besten Seite und kämpften um jeden einzelnen Rang.

«Ich bin richtig zufrieden», zieht Beat Gassmann Bilanz über den Tag. Für ihn sei vor allem die Qualität der Rennen wichtig, denn die meisten Besucherinnen und Besucher seien keine Motocross-Profis. Der letztjährige Besucherrekord wurde mit rund 10’000 Zuschauern heuer nicht geknackt. Gassmann stört das nicht: «Ich freue mich dennoch, dass so viele Leute gekommen sind.»