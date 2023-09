Muri Mit Zelt und nur noch auf halbem Klosterhof: muriLIVE lässt den Kultursommer nochmals aufleben Weil die ersten beiden Durchführungen des Murianer Open Air muriLIVE so gut angekommen sind, findet es heuer wieder statt. Das Programm verspricht erneut einige Highlights, darunter lokale Kunstschaffende.

Draussen kündigt sich momentan der Herbst an – in Muri kehrt am kommenden Wochenende aber noch einmal der Sommer zurück. Nur drei Wochen nach der Derniere des erfolgreichen Freilichttheaters Amerika wird auf dem Klosterhof wieder Kultur gemacht und gefeiert.

Da das Open Air muriLIVE in den vergangenen beiden Jahren so erfolgreich war, wird es heuer wieder durchgeführt. Bild: zvg

Zum dritten Mal findet das Openair muriLIVE statt. Dieses Jahr aber etwas später als die Jahre zuvor: Erst musste die letzte Aufführung des Freilichttheaters abgewartet werden. Und wegen des herbstlichen Wetters erstmals mit einem Zelt. «Die Luft ist kühler und feuchter im September als im August, damit haben wir von Anfang an gerechnet», erklärt Mitinitiant Markus Bohren.

Deshalb wird das neue Zelt der Jungwacht Muri gleich das erste sein, das sie am Dienstagabend aufbauen werden. Der Anlass findet denn auch bei jedem Wetter statt. «Am Freitag treten alle Acts auf der Bühne im Zelt auf», erklärt Bohren. Die Hauptbühne beim Brunnen werde erst am Samstag bespielt.

Den Fokus noch stärker auf Lokale Kunstschaffende richten

Neu sei zudem, so Bohren, dass man heuer nur noch die linke Hälfte des Klosterhofes benützen wird. «Es ergibt keinen Sinn, den ganzen Hof, auf dem 1800 Personen Platz hätten, zu nutzen, wenn wir ihn nicht füllen», ergänzt er. Denn bisher hätten sie pro Abend jeweils 300 bis 400 Gäste gezählt. Auf engerem Raum sei die Veranstaltung so lebendiger.

muriLive beginnt am Freitag, dem 23. September, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, zudem gibt es ein Fürobe-Special: Eine Bratwurst mit Bier für

8 Franken. «Damit wollen wir erreichen, dass die Leute direkt nach der Arbeit vorbeikommen und nicht erst nach Hause gehen», erklärt Bohren.

An diesem Abend stehen mit dem Slampoet Fabian Schambron und der Soul-Sängerin Aileen Pilgrim alias Noorai gleich zwei lokale Kunstschaffende auf der Bühne. «Darauf werden wir uns möglicherweise in Zukunft stärker fokussieren, dass wir noch mehr lokale Künstlerinnen und Künstler haben», sagt Bohren. Vielleicht stammt bei einem nächsten Mal auch der Haupt-Act aus dem Aargau.

Der Haupt-Act ist schweizweit bekannt

In diesem Jahr kommt der Haupt-Act aus dem Welschen. «Carrousel ist ein Highlight am Samstagabend. Die Band ist schweizweit bekannt», freut sich Bohren. Für den Samstag muss ein Eintritt von 38 Franken bezahlt werden. «Es hat noch Tickets. Natürlich sind wir aber auch an der Abendkasse gut aufgestellt.»

Ab 22.45 Uhr wird der Eintritt frei, danach sorgt DJ Martin Geissbühler für Stimmung. Zu Essen gibt es an beiden Tagen eine hausgemachte Minestrone vom in Muri bekannten Giulio. Zudem auch Hausburger von Marti – auch in vegetarischer Version.

Im nächsten Jahr soll muriLIVE dann wieder wie gewohnt als Sommer-Open-Air am ersten Wochenende im August stattfinden.