Der Verein Muri Energie Forum wurde am 15. August 2011 gegründet und zählt heute 165 Mitglieder. Er setzt sich ein für die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in Bezug auf den Umgang mit Energie und will Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz aufzeigen. Auch der Energieeinsparung und der Förderung, Verbreitung und Anwendung von erneuerbaren Energiequellen hat sich der Verein verschrieben. Dafür unterstützt er unter anderem Energieprogramme von Bund, Kanton Aargau und Gemeinden, sofern sie den Vereinszielen entsprechen. Jährlich vergibt das Muri Energie Forum gemeinsam mit dem Gemeinderat den Murianer Energiepreis. Die Auszeichnung weist jeweils auf besonders effiziente oder sparsame Beispiele im Bereich der Energieproduktion und Anwendung oder Ressourcenschonung hin.

Weitere Informationen gibt es auf www.murienergieforum.ch.