Muri Marti verkauft neu auch Käse, Wein und Fisch: «Und die Fleischauslage wurde um fünf Meter verlängert» Eigentlich hätte die St.Galler-Metzg in Muri an Weihnachten wieder eröffnen sollen. Etwas verspätet präsentiert sich der neue Laden nun mit grösserer Fläche und neuem Sortiment.

Thomas Marti eröffnet seine Metzgerei in Muri nach einem Jahr Umbauzeit wieder. Auch die Auszubildende Jacqueline Schmid wird man im neuen Laden antreffen. Bild: zvg

Als Thomas Marti der AZ vor einem Jahr von seinem Umbau erzählte, war der Verkaufsladen seiner St.Galler-Metzg an der Zürcherstrasse 28 in Muri geschlossen. Wurst- und Fleischwaren wurden damals im provisorischen Holzhäuschen beim Parkplatz verkauft.

Denn bis an Weihnachten soll die Kundschaft in einem neuen, viel grösseren Laden empfangen werden, so Marti damals. Das alte Ladenlokal wurde dafür abgerissen. Nun erstrahlt es in neuem Glanz und mit neuem Sortiment – wenn auch etwas später als ursprünglich geplant.

Die Fleischtheke wurde verlängert und das Sortiment ausgeweitet: Die St.Galler-Metzg in Muri wurde neugebaut. Bild: Melanie Burgener

«Durch den Ukrainekrieg gab es Verzögerungen bei der Materiallieferung und es sind Mehrkosten entstanden. Aber das muss man akzeptieren», sagt Marti. «Wir hatten damals schon mit den Arbeiten begonnen und mussten diese durchziehen.» Umso stolzer ist der 42-jährige Inhaber nun auf das Werk, in das er selbst viel Arbeit investiert hat.

Bei diesem Umbau hat der Metzger selbst Hand angelegt

Seit kurzem hat die Metzgerei wieder geöffnet und bietet ihrer Kundschaft ein breiteres Sortiment als zuvor. «Die Fleischauslage wurde um etwa fünf Meter verlängert. Neu haben wir Käse, Früchte, Wein und donnerstags und freitags auch Fisch im Angebot», zählt Marti einige Neuerungen auf.

Viele Arbeiten während des Umbaus hat Marti, der seine erste Ausbildung als Zimmermann absolviert hat, selbst übernommen. «Das war spannend aber auch zeitaufwendig», blickt er zurück. Denn die Produktion, wo das Fleisch zerlegt wird, befindet sich immer noch in Buttwil. «Ich musste häufig hin und her pendeln», so der Metzger.

Ein Jahr lang empfingen Thomas Marti und seine Mitarbeitenden die Kundschaft in einem Provisorium. Bild: Melanie Burgener (30. 3. 2022)

Nach dem Umbau nimmt auch das Pendeln bald ein Ende. Die Produktionsstätte wird, sobald auch diese Arbeiten fertig sind, nach Muri verlegt. Die neue Räumlichkeit entsteht dort, wo vorher das ehemalige Schlachthaus stand.

«Dann haben wir alles auf einer Ebene», freut sich Marti. Obendrauf kommt eine Wohnung und eine neue Gartenterrasse für das Restaurant Rössli, das ebenfalls in Martis Besitz ist. Diese Arbeiten befinden sich noch im Abschluss.

Diese Cervelats sind 400 Franken wert

Am Samstag, 13. Mai, wird die neue Metzgerei offiziell eingeweiht. «Für unsere Stammkunden und alle, die am Samstag bei uns einkaufen, gibt es mit einem Bon ab 11 Uhr Wurst und Brot. Auch eine Ländlermusig wird spielen», kündigt er an.

Mit einer zusätzlichen Aktion, die das ganze Jahr über dauert, möchte Thomas Marti sich bei der Kundschaft bedanken. «Vier Mal werden wir ein Los in einer Cervelat verstecken. Wer es findet und vorbeibringt, erhält einen Goldbarren im Wert von 400 Franken.»