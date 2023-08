Muri Messer schärfen oder Kleidung flicken: Das Repair Café ist neu an verschiedenen Orten präsent Im Repair Café Muri können Besuchende ihre kaputten Gegenstände mitbringen und diese zusammen mit Spezialistinnen und Spezialisten reparieren. Nun wurden kürzlich einige Neuerungen beschlossen. Vereinspräsidentin Luana Bonetti erklärt, was sich ändert.

Reparieren statt wegwerfen – so lautet das Motto des Vereins Repair Café in Muri. Bei Kaffee und Kuchen können die Leute ihre defekten Gegenstände mitbringen und diese zusammen mit Helferinnen und Helfern wieder auf Vordermann bringen. Dabei soll das Mitgebrachte nicht einfach von fremden Händen repariert werden.

«Man lernt zusammen, dass man Gegenstände reparieren kann und nicht direkt wegwerfen muss», erklärt die Präsidentin des Vereins, Luana Bonetti. Der Besuch des Repair Cafés sowie das Reparieren sind kostenlos.

Ins Repair Café kann man defekte Gegenstände mitbringen und diese zusammen mit Spezialistinnen und Spezialisten reparieren. Bild: Melanie Burgener (30. 8. 2022)

Luana Bonetti war vor drei Jahren bei der Gründung schon dabei. Jetzt soll sich beim Murianer Repair Café einiges ändern. Kürzlich wurden an der Generalversammlung Beschlüsse zur Umorganisierung des Vereins getroffen. Neue Vereinsmitglieder werden dazugeholt, und auch bei den Helferinnen und Helfern, welche bei den Reparaturen mit Tat und Kraft mitwerkeln, sind grösstenteils neue Gesichter dabei. Der Vorstand wurde ebenfalls umorganisiert und wird seit Neuestem durch fünf Personen gebildet.

Bisher fand das Repair Café im Jugendhaus Muri13 statt. In Zukunft möchte der Verein die Veranstaltung auch an anderen Orten in der Gemeinde austragen. So fand der letzte Event am 24. Juni im Muripark statt. Bonetti schwärmt rückblickend: «Dort ist es super gelaufen, wir konnten sehr viele Leute empfangen.» Hilfreich in dieser Hinsicht war sicher auch, dass die Werbung im Coop die Aufmerksamkeit vieler Leute auf sich zog.

Ein anderer Schwerpunkt bei jeder Veranstaltung

Jede Veranstaltung steht unter einem anderen Schwerpunkt. Beim letzten Anlass stand «Messerschärfen» auf dem Programm. Spezialistinnen und Spezialisten waren vor Ort und brachten Messer, Scheren und Gartengeräte wieder auf Hochglanz. Der nächste Event wird am 16. September, wie gewohnt im Muri13, stattfinden. Neben den üblichen Reparaturen werden als Schwerpunkt Kleider geflickt. Mindestens zwei Näherinnen werden vor Ort sein. Im November ist dann das letzte Repair Café dieses Jahres geplant.

Weiter möchte das Repair Café Muri im neuen Jahr mehr mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Gemeinderat Beat Küng partizipierte ebenfalls an der Generalversammlung. «Die Gemeinde ist sehr offen», freut sich Bonetti, «im nächsten Jahr werden wir zum Beispiel im Abfallkalender und in den Gemeindeblättern erwähnt.»