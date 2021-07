Mehr Sicherheit für Fussgänger: Mehr als 250 Personen unterstützen Petition für Unterführung an der Aarauerstrasse

Auf der Onlineplattform «Petitio» ist eine Stimmensammlung für eine Petition in Muri erfolgreich zu Ende gegangen. Gefordert wird eine Personenunterführung statt eines Fussgängerstreifens an der Kreuzung zwischen Nordklosterrain und Aarauerstrasse. Nun liegt der Ball beim Baudepartement in Aarau.