Muri Mehr Lebensqualität durch eine effiziente Behandlung: Das Onkologische Ambulatorium des Spitals Muri wurde zertifiziert Seit zwei Jahren betreibt das Spital Muri in Kooperation mit dem Kantonsspital Baden ein Zentrum für ambulante Onkologie und Hämatologie. Die Behandlung und Betreuung am Standort Muri ist von hoher Qualität – dies bestätigt nun eine Zertifizierung.

Das Ärzteteam bietet zusammen mit den pflegenden Mitarbeitenden der Tagesklinik ein umfassendes onkologisches Angebot für die Region Muri an: Andreas Erdmann, Domenika Plüss, Virginia Ghisla (von links). Bild: zvg

«Bei einer Krebserkrankung stehen für Betroffene und Angehörige viele Entscheidungen an. Sie verändert das Leben der Betroffenen stark», schreibt das Spital Muri in einer Medienmitteilung. Deshalb sei es umso wichtiger, den Patientinnen und Patienten eine hohe Behandlungsqualität anzubieten und ihnen so mehr Lebensqualität zu ermöglichen.

Dieses Ziel verfolgt das regionale Krankenhaus mit seinem Zentrum für Onkologie (Krebserkrankung) und Hämatologie (Erkrankungen des Blutes und des lymphatischen Systems) - und wurde nun dafür ausgezeichnet.

Das Spital Muri erhielt die Erst-Zertifizierung nach ISO 9001. Die hohen Qualitätsanforderungen der ISO-Norm garantieren einen reibungslosen, effizienten und sicheren Betrieb. Die Norm fordert beispielsweise kundenorientiertes Verhalten oder eine respektvolle und fördernde Beziehung zu den Mitarbeitenden.

Von der Diagnose bis zur Nachbetreuung

Das Spital Muri arbeitet eng mit dem Kantonsspital Baden (KSB) zusammen und kann den Patientinnen und Patienten der Region somit die gleich hohe Behandlungsqualität wie am KSB anbieten, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Auch innerhalb des Spitals Muri sei eine gute Zusammenarbeit von medizinischen Fachdisziplinen mit den zuweisenden Hausärzten und anderen Diensten wie zum Beispiel Spitex erforderlich. Von den diagnostischen Abklärungen bis hin zur Durchführung einer medikamentösen Therapie (Chemotherapie, Immuntherapie), Familienberatung und Nachbetreuung könne so alles abgedeckt werden. (vih)