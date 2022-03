Muri Mehr Bussen, weniger Sozialhilfe: Deshalb übertraf Muri das Budget um 4,7 Millionen Dass die Gemeinde Muri das Geschäftsjahr 2021 mit schwarzen Zahlen abschliessen wird, zeichnete sich schon früh ab. Trotzdem überrascht der endgültige Ertrag mit einem grossen Überschuss an Steuereinnahmen – und bestätigt die heiss diskutierte Senkung des Steuerfusses.

Finanzleiter Patrik Lang (links) und Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger präsentieren den positiven Jahresabschluss 2021 von Muri. Melanie Burgener

Dass die Pandemie ihre wirtschaftliche Lage geschwächt hat, das können im Freiamt wohl nur wenige Gemeinden unterschreiben. Denn die meisten Jahresabschlussrechnungen, die dieser Tage veröffentlicht werden, zeigen Zahlen, die weit über dem budgetierten Wert liegen. Ganz vorne ist die Gemeinde Muri.

Das zeigen die Ergebnisse der Jahresrechnung 2021. Mit einem Gesamtergebnis von rund 8,3 Millionen Franken konnte die Einwohnergemeinde ihre Erträge aus dem Vorjahr (4,5 Millionen Franken) beinahe verdoppeln – auch wenn nur gut die Hälfte davon aus tatsächlichen Einnahmen besteht. Dieser Erfolg basiert hauptsächlich auf den Mehreinnahmen aus betrieblichen Tätigkeiten, also dem steuerfinanzierten Bereich.

Dort konnte ein Überschuss von rund 2,6 Mio. Franken verzeichnet werden. «Das sind 4,7 Millionen mehr, als wir budgetiert haben, und fusst vor allem auf höheren Steuereinnahmen», erklärt Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger.

Darüber freue sich die Gemeinde. «Es sind jeweils rund eine Million Franken mehr Steuern von juristischen und von natürlichen Personen eingegangen.» Ein ähnlicher Ertrag wurde bei den Sondersteuern erzielt. «Das zeigt, dass unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft bisher gut durch die Pandemie gekommen sind.» Und es bestätige den Gemeinderat auf seinem Weg.

Ertragsüberschuss bestätigt den gesenkten Steuerfuss

Im vergangenen November wurde an der Gemeindeversammlung eine vierprozentige Steuersenkung auf 102 Prozent beantragt. Zwar habe es Opposition gegeben. Zugestimmt wurde dem Geschäft trotzdem. «Das Jahresergebnis zeigt, dass die Überlegungen des Gemeinderats in die richtige Richtung gegangen sind», so Budmiger.

Zusätzlich hätte es in vielen Bereichen weniger Ausgaben gegeben. Zum Beispiel wurde weniger Geld für materielle Hilfe – also Sozialhilfe – oder für die Spitex benötigt. Zum Gewinn hat auch die Regionalpolizei beigetragen», sagt Budmiger.

Das vor allem in Form von Bussen, von denen 2021 mehr verteilt werden mussten, als in anderen Jahren. «Das heisst aber nicht, dass extra mehr Radarkontrollen durchgeführt wurden, nur um unsere Rechnung zu verbessern», betont Hans-Peter Budmiger lachend. Ähnliche Statistiken der Polizei hätte es auch bereits in anderen Jahren gegeben.

Der Wert des Bahnhofsareals hat sich verdoppelt

Zum Gesamtergebnis von rund 8,3 Mio. Franken hätte hauptsächlich die Neueinschätzung des Landpreises des Bahnhofsareals beigetragen. «Im Kaufvertrag, der an der Gmeind abgelehnt wurde, rechnete man mit 600 Franken pro Quadratmeter Land», sagt der Gemeindepräsident.

Neu wurde ein Preis von 1200 Franken in die Bücher eingetragen. Das entspreche einer Anpassung von zusätzlichen 4 Mio. Franken, mit denen der Gesamtertrag fast verdoppelt wurde. «Das jedoch nur durch die neu eingetragenen Zahlen, Geld floss keines.»

Ganz zufrieden ist Hans-Peter Budmiger mit der Jahresrechnung trotz schwarzer Zahlen nicht. «Wir haben das Budget deutlich verfehlt, obwohl wir den Anspruch haben, dieses möglichst genau zu treffen», sagt er. Deshalb habe der Gemeinderat für 2022 etwas offensiver geplant.

So wird der Ukraine-Krieg die Gemeinde Muri herausfordern

Stand heute rechne man nicht damit, dass sich die Ertragsüberschüsse in naher Zukunft ins Negative wandeln. «Natürlich beschäftigen wir uns mit Gedanken darüber, was uns in Zukunft herausfordern könnte.»

Was dem Gemeinderat bereits bewusst sei: Der Krieg in der Ukraine werde auch Muri betreffen. «Noch sind es erst einzelne Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu uns in die Gemeinde gekommen sind. Doch das wird sich stark verändern.»

Eine erneute Anpassung des Steuerfusses stehe dennoch nicht im Vordergrund. «Der Gemeinderat hofft, dass er bis zur nächsten Budgetplanung im August auf eine entspanntere Kriegssituation blicken kann.»