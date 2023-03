Muri Kloster startet spannendes Angebot für Kinderführungen: «Eine gute Mischung zwischen Geschichte und Figurentheater» Kinder dürfen sich freuen: Bald können sie sich von Figuren durch das Kloster Muri begleiten lassen. Die neue Klosterführung «Von Ita bis Zita» feiert am Sonntag, 2. April, Premiere. Die Initiantinnen sind die Klosterführerinnen Kirsty Räber und Brigitte Brun Singer.

Die zwei Initiantinnen Kirsty Räber (l.) und Brigitte Brun Singer mit der Figur Michael. Bild: Gregor Galliker

Die tausendjährige Geschichte des Klosters Muri auch den Kleinsten zugänglich machen. Das ist das Ziel der zwei Initiantinnen, Kirsty Räber und Brigitte Brun Singer, die zwei Jahre lang an einer neuen Klosterführung mit Figuren gearbeitet haben. «Wir wollten etwas Spielerisches gestalten, um den Kindern zu ermöglichen, aktiv teilzunehmen und mitzumachen», erzählt die Klosterführerin Kirsty Räber gegenüber der AZ.

So kam die Idee, alte Charaktere zum Leben zu erwecken. «Dank unseren Figuren haben wir jetzt eine gute Mischung zwischen reiner Vermittlung und Figurentheater», sagt Räber. «Im Fokus steht die Interaktion: Die Kinder dürfen mit den Figuren sprechen und ihnen Fragen stellen.» Beantwortet werden Fragen wie «Wie kommt Muri zu seinem Kloster?» oder «Warum beten Mönche so viel am Tag?».

Aber auch: «Was ist ein Mönch?» Heutzutage wüssten viele Kinder nicht, was Mönche sind, erklärt Räber. Für sie sei es ganz aufregend, eine Antwort direkt vom (erfundenen) Pater Adalbert zu bekommen. Das Figurentheater habe auf die Kinder eine völlig andere Wirkung als eine klassische Führung. Das konnten Räber und Brun Singer schon nach einem ersten Testlauf mit einem Kindergarten feststellen.

Kirsty Räber mit Pater Adalbert. Bild: Gregor Galliker Brigitte Brun Singer mit Ita. Bild: Gregor Galliker Im ersten Bild: Kirsty Räber mit Pater Adalbert. Im zweiten Bild: Brigitte Brun Singer mit Ita.

Während des Rundgangs werden geheimnisvolle Orte entdeckt, die sonst nicht öffentlich sind. Um die Erzählungen rund um die Gründung des Klosters und das Mönchsleben zu vereinfachen, kommen die vier Charaktere ins Spiel: In verschiedenen Räumen führen sie diese Themen ein und unterhalten das junge Publikum.

Geheimnisvolle Orte entdecken

Bei den Figuren handelt sich um Ita von Lothringen – die Gründerin des Klosters, gemeinsam mit Radbot –, Pater Adalbert, den Glaserlehrling Michael und die Kaiserin Zita. Im Gegensatz zu Ita und Zita sind Adalbert und Michael erfunden. Die Figuren sind fast lebensgross und wurden von der Theaterpädagogin Brun Singer selber gestaltet. «Vor allem mit Michael fühlen sich die Kinder wohl. Er ist sehr spielerisch und stellt viele Fragen», so Räber. Vor Ita haben sie hingegen ein bisschen mehr Respekt.

Die Sequenzen wurden von Kurt Reber in Zusammenarbeit mit den zwei Klosterführerinnen geschrieben: «Mit ihm haben wir einen wunderbaren Drehbuchautor gefunden», sagt Räber. Auch vom Kloster Muri und von Murikultur selber haben sie eine grosse Unterstützung bekommen. «Von der Kirche brauchten wir eine Bewilligung sowie eine finanzielle Hilfe von den Sponsoren», erzählt Räber, die sich für dieses Projekt freiwillig engagiert, wie Brun Singer.

Momentan finden noch die Proben statt. Los geht es offiziell am Sonntag, dem 2. April, um 14 Uhr. Nach der Premiere wird es für Schulen, Vereine oder Familien möglich sein, eine Führung zu buchen. «Ein solches Angebot gibt es sonst nicht in unserer Region», ist Räber überzeugt. Ihre Hoffnung ist, künftig mindestens einmal im Jahr eine öffentliche Führung organisieren zu dürfen.