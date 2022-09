Muri Jetzt reden die Jungen politisch mit: Muri hat neu ein Jugendparlament Was in Wohlen seit vielen Jahren etabliert ist und immer wieder neue Ideen in die Politwelt spült, gibt es jetzt auch in Muri: Am 27. September wurde das Jugendparlament gegründet. Die bisher sieben Mitglieder rund um Schulsozialarbeiter Martin Schneider haben grosse Ideen.

Sie gründeten am 27. September das Jugendparlament Muri: Grace Räber (Europäisches Jugendparlament), Joshua Netzer (Junge FDP), Tobias Schär (Bezirksschulrat, SP), Isabelle Bütler (Bezlehrerin), Martin Schneider (Integrationskommission Muri, Schulsozialarbeiter), Fabian Trüb (Gemeinderat Aristau, junge SVP), Kiran Schuler (Juso, von links). zvg

Vor 15 Jahren gründete Schulsozialarbeiter Martin Schneider in Muri das erste Schulparlament an der Primarschule. Seit drei Jahren haben nun alle Murianer Schulen ihr eigenes Parlament, an dem sich Schülerinnen und Schüler für bessere Pausensnacks, mehr Bänkli oder auch einmal einen Pommes-frites-Tag einsetzen können.

«Als eine Schülerin, die in einem Schulparlament mitmacht, zu mir kam und mich fragte, was sie nach dem Schulabschluss politisch machen könne, sagte ich, es gäbe Parteien oder den Gemeinderat, in denen sie sich einsetzen könne», erinnert sich Schneider. «Sie sagte, dann höre sie lieber auf. Das hat mich zum Nachdenken gebracht.»

Er fand es schade, dass motivierten jungen Menschen in Muri keine weiteren Möglichkeiten zur politischen Mitbestimmung offen stünden. «In Wohlen gibt es seit Jahren den Jugendrat mit jährlichen Jugendsessionen. Als ich die einmal besuchte, war ich begeistert. Ich war überzeugt, so was braucht Muri auch.» Mit dieser Idee rannte er vor rund zwei Jahren bei der Integrationskommission offene Türen ein.

Gemeinderat und Parteien sind begeistert von der Idee

Er schrieb im Namen der Kommission ein Konzept und einen Projektantrag an den Gemeinderat. «Dieser fand die Idee toll und genehmigte den Antrag gerne. Auch die Parteien waren begeistert. Also machte ich mich daran, junge Mitglieder für den Rat zu suchen», berichtet Schneider.

An einer ersten Kick-off-Veranstaltung machte er Werbung für das Jugendparlament. «Viele Murianer Politikerinnen und Politiker waren anwesend, der Gemeindepräsident und sogar ein Mitglied des Jugendparlaments Schweiz hielten eine Rede.» Das Wichtigste war für Schneider aber natürlich, wie er stolz sagt:

«An der ersten Sitzung nahmen dann ein knappes Dutzend interessierte junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 28 Jahren teil.»

Ursprünglich sollte die Altersobergrenze bei 25 Jahren liegen, «aber die Teilnehmenden selbst fanden, dass wir jetzt, in der Anfangsphase, auch Leute aufnehmen sollten, die älter sind, aber politisches Know-how mitbringen». Ausserdem sollten auch Oberstüfler ab 14 Jahren, die politisch interessiert sind, nicht ausgeschlossen werden.

Ziel ist es, dass das Jugendparlament eigenständig diskutiert

«Das Ziel des Jugendparlaments ist es, das politische Mitwirken der jungen Erwachsenen zu fördern», erklärt der Schulsozialarbeiter. So haben verschiedene Jungparteien aus Muri und Umgebung je ein junges Parteimitglied in den Rat entsandt. «Diese sollen aber lediglich beim Aufbau helfen. Es soll keine Parteiveranstaltung werden. Ziel ist es, dass die jungen Erwachsenen später eigenständig im Parlament diskutieren.»

Ausserdem soll bald auch eine jährliche Jugendsession eingeführt werden. «Für die dritte Oberstufe soll diese Teil des neuen Schulfachs politische Bildung sein, das unterstützen auch die Schulen sehr», ist Schneider begeistert.