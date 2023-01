Muri Jetzt kommt das Herzstück: Dieser spezielle Filter der Kläranlage Muri ist einer der ersten seiner Art in der Schweiz Seit anderthalb Jahren wird die Abwasserreinigungsanlage in Muri saniert und ausgebaut. Nun folgt zum Abschluss der Arbeiten der Bau einer neuen Filtrationsanlage, die mittels granulierter Aktivkohle funktioniert. Damit ist die Gemeinde Vorreiterin im Land.

Das Herzstück der sanierten ARA Muri wird die GAK-Filtrationsanlage, die mittels granulierter Aktivkohle das Abwasser säubert. Das neue Gebäude mit Betonverkleidung wird rund zehn Meter hoch. Visualisierung: zvg

Es ist eines der grössten Projekte, das die Gemeinde Muri seit Jahren realisiert – sowohl baulich als auch finanziell. Rund 12 Millionen investiert sie in die Sanierung und den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) an der Haslistrasse. Das Geld, das mit den Abwassergebühren finanziert wird, ist hier gut investiert, findet Muris Vizepräsidentin Milly Stöckli.

«Eine ARA ist etwas vom Wichtigsten in einem grösseren Dorf. Wenn sie nicht funktioniert, dann stinkt’s den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes», erklärt sie schmunzelnd. Umso besser also, dass das Sanierungsprojekt der Kläranlage von Muri seit dem Spatenstich im Juni 2021 ohne grössere Zwischenfälle vorangekommen ist.

So liege man aktuell gut im Zeitplan. Klärmeister Paul Strebel verkündet, dass unterdessen alle Becken geleert, deren Betonverkleidung saniert und sie erfolgreich auf ihre Dichte getestet werden konnten. Dennoch kann das Projekt doch noch nicht, wie geplant, im Frühling abgeschlossen werden. Denn das Herzstück fehlt noch.

In Muri steht einer der ersten GAK-Filter der Schweiz

GAK-Filtration heisst dieses Herzstück, und dass es in Muri gebaut werden soll, gleicht einer kleineren Sensation. GAK steht für granulierte Aktivkohle, im Innern des Filters entfernt sie die Mikroverunreinigung aus dem Abwasser. So landet diese nicht in der Bünz und später in der Nordsee.

Manuel Meier von der Abteilung Bau und Planung der Gemeinde Muri, Vizepräsidentin Milly Stöckli und die Klärmeister Paul Strebel und Clemens Schaffhauser (von links) informieren über den aktuellen Stand der ARA Muri. Melanie Burgener

«In Deutschland wird diese Methode schon angewendet. Doch in der Schweiz gehört Muri zu den ersten, die sie installieren», sagt Stöckli. Für Kläranlagen, die an kleine Vorfluter – im Fall Muri ist das die Bünz, die Reuss beispielsweise zählt zu den grossen Vorflutern – angeschlossen sind, wird ein GAK-Filter sowieso zur Pflicht. Laut Beschluss des Bundesrates sind sie dazu verpflichtet, bis 2040 einen solchen anzuschaffen.

Bis dahin müssen die betroffenen Gemeinden jährlich neun Franken pro Einwohnerin und Einwohner bezahlen. «Mit diesem Geld werden dann jeweils zwei Drittel der Kosten an die neuen GAK-Anlagen in der Schweiz quersubventioniert», führt Manuel Meier von der Abteilung Bau und Planung aus.

Abwasser wird nicht nach Wohlen gepumpt

Da in der ARA Muri sowieso eine Sanierung anstand, wollte man diese gleich richtig machen. «Man überprüfte auch, ob man das Abwasser in die ARA nach Wohlen pumpen soll, so wie sich das aktuell Boswil-Bünzen überlegt», sagt Stöckli. Doch das hätte diese nicht alles schlucken können. «Und der Ausbau der Rohre nach Wohlen hätte viel Geld gekostet», ergänzt sie.

So habe man sich entschieden, die fünf bis sechs Millionen Franken zu investieren und eine Verzögerung in Kauf zu nehmen. Weil es in der Schweiz kaum Erfahrungswerte gibt, hätte man einiges zuerst überprüfen und abklären müssen. Nun könne man mit dem Bau der Anlage im August beginnen.

Er dauert zirka eineinhalb Jahre. Die Anlage wird rund zehn Meter hoch, denn: «Das Wasser muss mindestens 20 Minuten lang mit der Kohle in Kontakt sein. Da es von oben nach unten durch die Filtrationsanlage fliesst, muss die Anlage so hoch sein», erklärt Strebel.

Am 30. Juni 2021 hat der Spatenstich zur Sanierung und zum Ausbau der ARA Muri stattgefunden. Pascal Bruhin (30. Juni 2021)

Alle restlichen Sanierungsarbeiten der ARA, die das Wasser aus Muri, Buttwil und Geltwil klärt, hätten in den Zeitrahmen gepasst, so Klärmeister Strebel. Dazu gehört der Neubau des Gasspeichers, der nun eine neue Speichermenge von anderthalb Tagen aufweist. «Zuvor konnten wir nicht einmal Gas für einen ganzen Tag darin zurückhalten», so Strebel.

Neu kann Muri seinen Schlamm selbst entwässern

Neu ist zudem das Havariebecken, das die Vorklärung des Wassers vereinfacht und in Notfällen die Regenbecken entlastet. Eine neue Schlammentwässerungsanlage erspart den Transportweg nach Wohlen, der bisher alle drei Wochen angefallen ist. Nun werden die 300 Kubikmeter Schlamm pro Woche in Muri entwässert, bevor sie zum Trocknen in eine Schlammtrocknungsanlage nach Würenlingen gebracht werden.

Im Vorfeld der Sanierung schauten die Verantwortlichen auch schon in die Zukunft, in der im Abwasser enthaltener Schmutz unter anderem durch Bevölkerungswachstum steigen werde. Deshalb wird eines von vier Biologiebecken mit einem speziellen Trägermaterial ausgestattet, das die Effizienz der Klärung steigern soll.