Muri Nach Schlüsselübergabe: Die Fasnächtler übernehmen wieder Muri – jetzt spielen sie Golf, und zwar überall Punkt 8.08 Uhr am Schmutzigen Donnerstag trat der Murianer Gemeinderat aus seinem Amt zurück. Die Schlüssel über das Dorf – beziehungsweise den wichtigen Batch – übergaben sie den vier fasnächtlichen Stadtteilen. Diese haben viel vor.

Nach der Coronapause konnte der Gemeinderat von Muri in diesem Jahr den Fasnachtsgesellschaften wieder die Schlüssel für die Regierung während der Fasnachtszeit übergeben. Melanie Burgener

Jetzt ist es passiert – es gibt kein Zurück mehr. Was in diesen Tagen in der Gemeinde Muri passiert, liegt nun nicht mehr in den Händen der Frauen und Herren Gemeinderäte. Denn am Donnerstagmorgen, um exakt 8.08 Uhr, haben der Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger und Vizepräsidentin Milly Stöckli ihre Macht abgegeben.

Während einer feierlichen Zeremonie haben sie die «Schlüssel der Macht» an die drei Fasnachtsstädte Wien, Adelburg und Neuenburg abgetreten. Diese regieren nun bis am Sonntagabend zusammen mit der Buttwiler Fasnachtsgesellschaft Hohenwien das Dorf. Für letztere gab es heuer keinen Schlüssel, sondern einen besonderen, ganz wichtigen Batch, der «überall in der Gemeinde passt, oder auch nicht», wie dessen Aufschrift verkündet.

Was machen die Fasnächtler mit der Macht? – «Golf spielen»

Was machen die Gesellschaften mit dieser Macht? «Golf spielen, dafür haben wir schliesslich lange geübt», sagt Negro der Geneigte, Schultheiss der Fasnachtsgesellschaft Muri-Neuenburg. Ihr Motto lautet in diesem Jahr «Golf mit Rolf». Den Sport führen sie aber nicht nur auf dem extra für sie präparierten Rasen vor dem Kloster aus. «Wir spielen überall, wo wir gerade Lust haben. In der Beiz zum Beispiel», fügt er selbstbewusst an.

7 Bilder 7 Bilder Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger (links) und Vizepräsidentin Milly Stöckli übergeben dem Schultheiss von Muri Neuenburg, Negro der Geneigte, den Machtschlüssel. Melanie Burgener

Der Neuenburger Feiertag findet am Samstag statt. Nebst den im Dorf verteilten Golfturnieren organisiert Muri-Neuenburg zudem einen Umzug am Morgen um 9.09 Uhr, den Jubiläumsstrassenfasnachtersatzumzug um 15.15 Uhr und den «Pyjama-Nachthömmli-Umzug» am Abend um 19.19 Uhr.

Buntes Treiben an der diesjährigen Schlüsselübergabe im Klosterhof Muri. Melanie Burgener

Am Sonntag zieht der Gemeinderat fasnächtliche Bilanz

Bereits am Donnerstag feierte Adelburg ihre Strassenfasnacht unter dem Motto «S'isch ned wohr …». Und bevor die Schlüssel am Sonntagabend wieder zurückgegeben werden müssen, feiert Muri-Wien den Abschluss mit ihrer Strassenfasnacht zum Thema «Ab id'Berge».

Vieles, was dazwischen passiert, ist aber noch streng geheim. So zum Beispiel das Programm der gemeinsamen Réunion am Freitagabend.

Muri-Neunburg feiert in diesem Jahr unter dem Motto «Golf mit Rolf». zvg

Ob die vier Fasnachtsgesellschaften die Macht auch im nächsten Jahr wieder nur während vier Tagen erhalten sollen, oder ob sie das Zepter dann wieder für längere Zeit schwingen dürfen, wollen Budmiger und Stöckli bei der Schlüsselrückgabe entscheiden. «Um 18.18 Uhr ziehen wir die Bilanz», verkündet Budmiger. Bis dahin geniessen er und seine Ratskolleginnen und -kollegen die wohlverdienten Fasnachtsferien.