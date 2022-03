Muri Gynäkologie-Chefarzt Schleiss verlässt nach 20 Jahren das Spital – und arbeitet neu in Wohlen Der langjährige Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Leiter des Brustzentrums Aargau am Standort Muri, Dr. med. Alfred Schleiss, hat sich entschieden, das Spital Muri per Ende August zu verlassen. Er tritt eine neue Herausforderung in Wohlen an.

Dr. med. Alfred Schleiss verlässt das Spital Muri Ende August. zvg

Vor über 20 Jahren ist Dr. med. Alfred Schleiss als Chefarzt ins Spital Muri eingetreten. Er hat die Gynäkologie und Geburtshilfe über diese Jahre zu einer modernen und überregional bekannten Klinik entwickelt. Nun wird seine Ära in Muri per Ende August enden, wie das Spital in einer Mitteilung bekannt gibt.

Ausgehend von einer praxisähnlichen Struktur mit kleinem Team verwandelte Schleiss seine Klinik in eine digitalisierte, leistungsfähige Klinik mit vier modernen Gebärsälen, einem breiten Leistungsangebot und einem klaren Fokus auf höchste Qualitätsansprüche. «Schleiss hat sich stets dafür eingesetzt, dass in seiner Klinik eine qualitativ hochstehende operative Technik mit hoher Erfolgsrate und niedriger Komplikationsrate selbstverständlich ist», heisst es weiter.

Seine Techniken habe er im Rahmen seiner Ausbildungstätigkeit auch gerne an jüngere Kollegen weitergegeben. Ärztliche Ausbildungsstellen an seiner Klinik waren und seien sehr beliebt. Unter seiner chefärztlichen Leitung konnten in den vergangenen Jahren ein konstantes Wachstum der Klinik und ein Ausbau des Angebots realisiert werden.

Überregionales Brustzentrum aufgebaut

Neben den steigenden Geburtenzahlen – im vergangenen Jahr waren es 696 Geburten – hat Schleiss in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit dem Kantonsspital Baden ein überregionales Brustzentrum aufgebaut und dieses erfolgreich mit dem «Q-Label» zertifiziert.

Nun zieht es den Mediziner weiter. Alfred Schleiss wird ab September seine neue Tätigkeit in der GynPraxis am Bahnhof AG in Wohlen aufnehmen und als Belegarzt weiterhin mit dem Spital Muri und seinen Patientinnen verbunden sein, so die Mitteilung. Der Stiftungsrat und die Spitalleitung würden die Regelung der Nachfolge in den nächsten Wochen an die Hand nehmen. (az/rib)