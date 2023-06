Muri Gmeind spricht fast 3 Millionen für die Badi und gibt dem Gemeinderat einen klaren Auftrag beim Veloweg Die Gemeindeversammlung Muri kauft zwei Landparzellen im Dorfzentrum und ersetzt die Badewasseraufbereitung im Schwimmbad für knapp 3 Millionen Franken.

Einigkeit herrschte an der Gemeindeversammlung am Donnerstag. 115 von 5372 Stimmberechtigten (2,1 Prozent) sagten einstimmig Ja zu einem Kredit von 2,8 Millionen Franken für den Ersatz der Badewasseraufbereitung des Schwimmbads Muri.

Damit kann das dringendste erledigt werden. «Diese Investition rechnet sich ab sofort und passt auch für die neue Badi», sagte Gemeinderat Beat Küng.

«Wir hofften auf ein regionales Projekt»

Über die weiteren Investitionen – man will «keine Pflästerlipolitik» – wird zu einem späteren Zeitpunkt befunden. Der Kredit für den Studienauftrag für die ganze Modernisierung (300’000 Franken) sei bereits mehr als ausgeschöpft worden.

Das habe auch mit Zusatzabklärungen und den Einbezug der Nachbargemeinden zu tun. Vier Szenarien mit unterschiedlichen Ansprüchen, von minimalen bis zu maximalen mit Hallenbad, wurden erarbeitet.

Die Murianer Gemeindeversammlung wurde von 115 Stimmberechtigten besucht. Bild: Peter Weingartner

«Wir hofften auf ein regionales Projekt», sagte Küng. Mit entsprechender finanzieller Beteiligung der Nachbarn. Er zeigte sich desillusioniert, lobte die guten Gespräche und zeigte Verständnis für die Haltung der Nachbarn, sich nicht finanziell zu engagieren. Nun bemühe man sich um faire Nutzungsgebühren. Die Gesamterneuerung und Umgestaltung der Badi soll in den Jahren 2026/2027 ausgeführt werden.

Baubeginn wird mutmasslich im Herbst sein

Im Herbst, Saisonpause, soll mit dem Ersatz der Badewasseraufbereitung begonnen werden, damit die Badi 2024 wieder offen ist. «Zu 99 Prozent sollte das klappen», sagte Küng. Der Unsicherheitsfaktor: Lieferfristen für technische Komponenten. Das Vorhaben umfasst eine Vergrösserung der Technikzentrale, eine neue Filteranlage, eine neue Desinfektionsanlage (Kochsalzelektrolyse statt Chlorgas), neue Pumpen, Armaturen und eine neue Steuerung.

Im Technikraum der Badi Muri muss einiges ersetzt werden. Bild: zvg

Ebenso unbestritten waren zwei Landkäufe. Das eine Grundstück liegt in der Dorfzone (1648 Quadratmeter zu 1250 Franken) und in der Arbeitszone (383 Quadratmeter zu 500 Franken). Das zweite Grundstück, 2000 Quadratmeter, erwirbt die Gemeinde ebenfalls zum Quadratmeterpreis von 1250 Franken. Insgesamt investiert die Gemeinde 4,75 Millionen in kommunalen Grundbesitz.

Landbesitz eröffnet mehr Handlungsspielraum

Wozu das? Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger argumentierte mit einem grösseren Handlungsspielraum für die Gemeinde, wenn sie Land besitzt. Abgesehen davon, dass Landreserven im Wert kaum sinken, im Gegenteil.

Konkreter: Der Gemeinderat denkt an die Möglichkeit von Landabtauschen, beispielsweise im Zusammenhang mit Velowegen. Er betonte die letzte Entscheidungsgewalt der Gemeindeversammlung, da die Kompetenzen des Gemeinderats beschränkt sind: zwei Millionen bei Käufen, eine halbe Million bei Verkäufen.

Veloweg – Gemeinderat fasst einen klaren Auftrag

Den Gemeinderat beim Wort nahm Herbert Strebel. Im Sinne einer «sinnvollen Entflechtung» von Auto- und Langsamverkehr will er den Gemeinderat beauftragen, bis zur Sommergemeinde 2024 den Stimmberechtigten aufzuzeigen, wie der Verlauf des Fuss- und Radwegs vom Areal Luwa bis zum Anschluss Süd aussehen soll. Und gleichzeitig soll die Exekutive den nötigen Baukredit beantragen.

Herbert Strebel stellte einen Antrag zum Verlauf des Fuss- und Radwegs vom Areal Luwa bis zum Anschluss Süd. Bild: Peter Weingartner

Unterstützt wurde der Antrag von Eva Halter, die «Taten statt Worte» verlangte. Sie vermisst ein Konzept für den Langsamverkehr. Die Versammlung folgte den Argumenten der beiden Votanten und sagte ohne Gegenstimmen Ja zum Überweisungsantrag Strebel, der den Gemeinderat nicht nur legitimiert, sondern beauftragt, mit den Grundbesitzern Verhandlungen aufzunehmen.

Hans-Peter Budmiger begrüsste den klaren Auftrag; man habe mit vielen Grundeigentümern bereits Kontakt gehabt, doch ein Versprechen, dass es gelinge, den Auftrag zu erfüllen, könne er nicht abgeben.

Rechnung 2022 mit über 3 Millionen Gewinn

Unbestritten war in Muri die Jahresrechnung 2022. Sie schliesst mit einem Gewinn von 3,31 Millionen Franken ab (Budget 267’500 Franken). Budmiger relativierte: Allein mit 1,62 Millionen Franken schlage eine Neubewertung einer Liegenschaft zu Buche: «buchhalterisches Geld».

Dazu kommen, reales Geld, um rund eine Million höhere Steuererträge. Das Nettovermögen pro Einwohner stieg gegenüber dem Vorjahr um gut 150 Franken auf 2529 Franken.