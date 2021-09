Muri Geschäftsführer der Energie Freiamt AG ist genesen – tritt aber von seinem Amt zurück: Nun löst ihn Strebel ab Im April dieses Jahres erkrankte Ewald Businger, der Geschäftsführer des Energieunternehmens EFA, an Covid. Der 63-Jährige hat sich zwar von seiner schweren Erkrankung erholt, tritt aber kürzer. Zu seinem Nachfolger ernannte der Verwaltungsrat den 40-jährigen Christian Strebel.

Christian Strebel ist neuer Geschäftsführer der EFA Energie Freiamt AG. zvg

Es war eine schwere Covid-Erkrankung, die der 63-jährige Ewald Businger durchmachte. Nach seiner Genesung entschloss sich der Geschäftsführer des Energieversorgungsunternehmens Energie Freiamt AG, eine Funktion ausserhalb der Geschäftsleitung wahrzunehmen, teilt der Betrieb mit. Während der krankheitsbedingten Abwesenheit Busingers hatten Christian Strebel und Michael Bischof die Geschäftsleitung übernommen.

Nun wurde Christian Strebel, der bisher Leiter Finanzen und Dienste war, vom Verwaltungsrat zum Geschäftsführer ernannt. Die Zweierkonstellation mit Michael Bischof bleibt bestehen, Bischofs Aufgabenbereich wurde erweitert.

Führungsstil soll sich nicht verändern

Am Führungsstil, der auf Teamwork und Kompetenzteilung setzt, soll sich aber nichts ändern, so Christian Strebel. Der 40-Jährige profitiert von einer breiten Führungserfahrung. Der in Muri wohnhafte Geschäftsführer sammelte Erfahrungen als Leiter Backoffice einer Bank sowie als Projekt- und Teamleiter eines IT-Beratungsunternehmens.

Der Entwicklungsprozess, bei dem sich das Unternehmen schrittweise auch einen neuen Auftritt verpasst, soll mit aller Energie fortgeführt werden, sagt der Vater zweier Kinder. Bereits online gegangen ist die neue Website (efa-freiamt.ch), die das wachsende Angebot übersichtlich präsentiert.

«Wir wollen die Dynamik unbedingt beibehalten», so der neue Geschäftsführer, «und die Transformation zum umfassenden Energiedienstleister und Anbieter von Energielösungen konsequent weitergehen.»