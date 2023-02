Muri Gemeinde gelingt bei Steuereinnahmen 2022 eine verrückt genaue Punktlandung – «Das ist ausserordentlich» Die Gemeine Muri präsentiert die Steuerzahlen aus dem Jahr 2022. Zwar sind die Zahlen nicht ganz so gut wie im Vorjahr. Dennoch sind die Verantwortlichen mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden.

Die Gemeinde Muri präsentiert ihren Steuerabschluss fürs Jahr 2022. Marc Ribolla

Die Gemeinde Muri erzielte im vergangenen Jahr eine Punktlandung, wie sie wohl nicht allzu häufig vorkommt. Nur 0,02 Prozent lagen die Verantwortlichen mit dem Budget für die Einnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern 2022 daneben.

Der geschätzte Betrag in diesem Bereich von genau 20,7 Millionen Franken wurde um knapp 3400 Franken übertroffen. «Das ist ausserordentlich», kommentiert Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger auf Anfrage.

Der totale Steuerertrag (inklusive Sondersteuern) von rund 23,7 Millionen Franken fiel 2022 zwar rund 1,76 Millionen Franken oder 6,91 Prozent tiefer aus, als noch 2021. Dennoch ist man im Gemeindehaus zufrieden mit dem Ergebnis des Steuerabschlusses. «Gesamthaft waren es rund eine halbe Million mehr Steuern als budgetiert», begründet Budmiger.

Der neue Steuerfuss sorgte für tiefere Einnahmen

Dass in Muri 2022 weniger Steuern bezahlt wurden als noch im Vorjahr, sei unter anderem auf die vierprozentige Steuersenkung von 106 auf 102 zurückzuführen. Diese wurde im November 2021 an der Gemeindeversammlung heiss diskutiert, schlussendlich aber doch genehmigt.

Die Jahresabschlussrechnung 2021, die das Budget um 4,7 Millionen übertroffen hatte, hätte bestätigt, dass die Entscheidung der Steuerfusssenkung richtig gewesen war, wie Budmiger im März vor einem Jahr betonte. Er sagte: «Das Jahresergebnis zeigt, dass die Überlegungen des Gemeinderats in die richtige Richtung gegangen sind.»

Dennoch kritisierte er damals: «Wir haben das Budget deutlich verfehlt, obwohl wir den Anspruch haben, dieses möglichst genau zu treffen.» Für das Jahr 2022 nahm sich der Gemeinderat deshalb vor, etwas offensiver zu planen. Im Bereich der Steuererträge scheint das funktioniert zu haben.

Deutlich mehr Bussen durch Nichtabgabe der Steuererklärung

Die Steuereinnahmen fielen 2022 also tiefer aus als im Vorjahr. «Dafür ist die Steuerkraft in Muri gestiegen», so Budmiger. Diese ist von 2719 auf 2757 Franken pro Person gewachsen.

Zudem teilt die Gemeinde mit: «Die Einnahmen der Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen (Aktiensteuern) liegen erfreulicherweise rund 0,9 Millionen oder 57 Prozent über dem Budget, beziehungsweise 17'534 Franken oder 0,7 Prozent über der Rechnung 2021.»

Gestiegen sind in Muri auch die Einnahmen der Bussen, welche die Einwohnerinnen und Einwohner 2022 für die Nichtabgabe ihrer Steuererklärung bezahlen mussten. Diese Summe belief sich auf 172'238 Franken, im Vorjahr waren es 112'252 Franken. Die Hälfte davon – 2022 waren das 86'199 Franken – erhält die Gemeinde Muri.