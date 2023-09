Muri «Ganzjährige Dynamik» statt Extravaganz – der Turbokreisel wird zwar nicht spektakulär, aber immerhin schöner Man muss sich auf den Verkehr konzentrieren, wenn man durch den Murianer Turbokreisel fährt. Den Autofahrenden fällt die wüste Kreiselinsel kaum auf – wohl aber den Passanten. Nach fünf Jahren soll sie jetzt – endlich – aufgewertet werden.

Es tut sich was: Die Mittelinsel des Turbokreisels in Muri soll nun endliche eine Gestaltung erhalten. Bild: Vianne Häfeli

Nicht schön, aber selten. Das trifft wohl voll und ganz auf den Murianer Turbokreisel, offiziell Kreisel Zentrum, zu. «Selten», weil er eben einer der wenigen seiner Art im Kanton ist. Und «nicht schön», weil sein Inneres derzeit nur aus grobem, mit einzelnen Grashalmen überwachsenem Kies und Verkehrsschildern besteht. Das soll sich jetzt ändern. Seit dem Montag, 25. September, liegt das Baugesuch für die Innengestaltung Kreisel Zentrum der Einwohnergemeinde öffentlich auf.

Die Aarauer-, die Luzerner und die Zürcherstrasse, allesamt Kantonsstrassen, treffen just am Turbokreisel aufeinander. «Mit seiner zentralen Lage nimmt der Kreisel Zentrum, wie es der Name bereits verrät, eine wichtige Rolle in der Wahrnehmung des öffentlichen Raumes in der Gemeinde ein», schreibt denn auch das beauftragte Murianer Ingenieur- und Planerbüro Scheidegger + Parter AG im technischen Bericht.

Bei der Inbetriebnahme des neuartigen Kreisverkehrs 2018 wurde seitens der Gemeinde bewusst auf eine Innengestaltung verzichtet. Doch der Turbokreisel ist mittlerweile in Muri angekommen und wird – nach ein paar Anpassungen – von den Verkehrsteilnehmenden akzeptiert, wie er ist.

Seitenansicht soll an Gemeindelogo und Kloster erinnern

Der Gemeinde sei es daher nun ein Anliegen, das Kreiselauge gestalterisch aufzuwerten. Die Aufwertung solle aber unabhängig einer künftigen baulichen Anpassung der Randabschlüsse durch den Kanton umgesetzt werden. «Die geplante Gestaltung wird so ausgebildet, dass sie sich möglichst flexibel auf bauliche Veränderungen anpassen lässt.»

Für die Ideenfindung war ein Projektwettbewerb durchgeführt worden. Gesiegt hat der Entwurf der Firma Bruno Haas Gartengestaltung, ebenfalls aus Muri. Die daraus entstandene Planung sieht vor, dass im Zentrum des Kreisels Kies aufgeschüttet wird. Darauf soll eine Trockensteinmauer, möglichst ohne scharfen Kanten, in Form eines Oktagons (Achteck) gebaut werden.

Der Turbokreisel in Muri soll nach fünf Jahren endlich eine schöne Mittelinsel erhalten. Das Relief der Trockenmauer soll an das Kloster erinnern. Screenshot: zvg

Die einzelnen Seiten sollen dabei höhenversetzt realisiert werden. «Dadurch erinnert das Oktagon in der Seitenansicht an das Logo der Gemeinde Muri und im diesen Sinne an das Kloster Muri», heisst es im Bericht. Im Innern des Kreiselinnern soll eine Staudenmischpflanzung für «ganzjährige Dynamik» sorgen. Rund 15’000 Franken werden die Baukosten laut Baugesuch betragen. Das Gesuch liegt bis zum 24. Oktober auf.