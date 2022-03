Muri Frontalkollision: Mofafahrer im Spital – Zeugenaufruf Am Sonntag kam es in Muri zu einer Frontalkollision. Ein Mofa-Lenker musste verletzt ins Spital gebracht werden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 27. März kurz vor 19 Uhr in Muri. Ein 71-jähriger Mofafahrer kam, aus noch unbekannten Gründen, auf der Aarauerstrasse, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Wie es zum Unfall kommen konnte ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. zvg

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Gemäss Erstaussagen des Autofahrers habe ein vor ihm fahrender weisser Volvo dem Mofa noch ausweichen können. Von diesem Fahrer fehlen jegliche Angaben.

Der Fahrer des weissen Volvos, welcher dem Mofa-Lenker ausweichen konnte resp. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen. (has)