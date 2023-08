Muri Freiämter Schulklassen starten erstmals gratis: Gegen 500 Läuferinnen und Läufer am Herbstlauf erwartet Am kommenden Samstag, 2. September, findet auf der Sportanlage Bachmatten die 21. Austragung des Murianer Herbst- und Waffenlaufs statt. Dieses Jahr wartet er mit einem Novum auf: Freiämter Schulklassen gehen gratis auf die Strecke.

Der Murianer Herbstlauf ist für viele Läuferinnen und Läufer aus dem Freiamt und Reusstal ein fixer Programmpunkt in ihrem Laufkalender. Die Organisatoren erwarten denn auch gegen 500 Läuferinnen und Läufer, welche sich auf den verschiedenen Distanzen messen. Gestartet wird auf der Sportanlage Bachmatten in Muri.

Besonders beliebt ist der Hauptlauf über 10 Kilometer. Er führt entlang der Bünz, durch den Hasliwald bis zum Niedermoos und dann auf der langen Geraden, vorbei am Murimoos, zurück ins Bachmattenareal. Die flache Strecke lädt die Läuferinnen und Läufer ein, zum Saisonschluss nochmals die persönliche Bestzeit zu verbessern.

Dieses Jahr starten Schülerinnen und Schüler aus dem Freiamt gratis. Bild: Alexander Wagner (20. 9. 2022)

Gestartet wird der Herbstlauf, der zu der Laufserie der AZ Goldläufe gehört, am Samstag, 2. September um 14.15 Uhr mit dem traditionellen Waffenlauf. Kurz darauf gehen die Nachwuchskategorien sowie die Teilnehmenden der Kurzstrecken an den Start. Zum Schluss starten die Läuferinnen und Läufer des Hauptlaufs.

Als Abschluss wird um 16.10 Uhr die Kategorie Walking auf die Runde gehen. Durch die zeitlich kurz aufeinander folgenden Starts ist gewährleistet, dass bei laufbegeisterten Familien niemand lange warten muss.

Die Teamwertung wird bei den Distanzen 3820 Meter und 10’000 Meter durchgeführt. Dabei bilden mindestens drei Läuferinnen und Läufer ein Team. Angesprochen sind Firmen und Vereine oder ganz einfach Kolleginnen und Kollegen, die gerne zusammen Sport treiben. Das schnellste Team wird mit einem Preis belohnt.

Die Schule Buttwil hat sich bereits angemeldet

Das OK des Herbstlaufes hat genügend Sponsoren gefunden, damit allen Schulklassen aus dem Freiamt ein Gratisstart angeboten werden kann. Bereits hat sich die Schule Buttwil entschieden am Herbstlauf zu starten. Das Organisationskomitee freut sich, wenn sich noch weitere Schulklassen für einen Start motivieren liessen.

Die drei grössten Schulklassen werden mit einem finanziellen Zustupf in ihre Klassenkasse unterstützt. Klassen, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich mit dem OK in Verbindung setzen.

Die Waffenläufer eröffnen auch heuer den Herbstlauf. Bild: Alexander Wagner (20. 9. 2022)

Vor und nach dem Lauf können sich Sporttreibende und Zuschauende in der Festwirtschaft verpflegen. Bei schönem Wetter befindet sich diese direkt an der Laufstrecke. Dies sorgt für eine grandiose Kulisse für die Läuferinnen und Läufer, die ins Ziel einlaufen. Selbstverständlich erhalten alle Teilnehmenden einen Finisherpreis und die Kinder dürfen sich eine Medaille umhängen lassen.