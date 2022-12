Muri Es geht zügig vorwärts mit der provisorischen Trainingshalle – nun liegt bereits das Baugesuch auf Das Projekt «provisorische Trainingshalle» setzt in Muri einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des 3-Millionen-Baus. Aktuell liegt das entsprechende Baugesuch auf.

So wird sich die provisorische Trainingshalle in der Murianer Bachmatte in rund einem Jahr präsentieren. Visualisierung: zvg

Vor nicht einmal einem Monat, am 24. November, stimmten die 305 anwesenden Murianer Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung mit nur einer Gegenstimme zu. Sie bewilligten so den Verpflichtungskredit für den Bau einer provisorischen Trainingshalle in der Bachmatte in der Höhe von 3,15 Millionen Franken.

Obwohl die Referendumsfrist für diesen Entscheid erst am 3. Januar ablaufen wird, geht man davon aus, dass der Beschluss dann rechtsgültig wird. Mittlerweile hat die als Generalplanerin ausgewählte Firma Kamm Architekten AG auch schon das entsprechende Baugesuch vorbereitet und eingereicht. Dieses liegt nun seit Anfang dieser Woche während 30 Tagen öffentlich auf.

«Mit diesem Fahrplan kommt der Gemeinderat dem Wunsch der IG Sportvereine nach einem zügigen Vorankommen rund um die Hallenrealisierung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nach», heisst es in einer Mitteilung aus der Murianer Gemeindekanzlei.

Baugesuchsprüfung wird einige Monate dauern

Obwohl die Gemeinde in diesem Fall aufs Gaspedal drückt, wird es noch mindestens ein Jahr dauern, bis die Halle stehen wird. Ziel ist es, die Trainingshalle Ende 2023 in Betrieb zu nehmen, wie es bei einer detaillierten Projektvorstellung durch die IG Sportvereine, die das Vorhaben wegen des Sporthallenmangels vorangetrieben hat, und der Gemeinde Anfang November hiess.

«Die notwendige Prüfung des Baugesuches durch die Bewilligungsbehörden inklusive Kanton dürfte einige Monate in Anspruch nehmen. Einhergehend mit der Prüfung wird die Totalunternehmersubmission vorbereitet und es sind noch weitere Abklärungen vorzunehmen, unter anderem die Erschliessung des Bauplatzes», erklärt die Kanzlei in ihrer Nachricht weiter.

Eine Halle mit zwei Garderoben

Die provisorische Halle ist in der Bachmatte am südlichen Ende der Tartanbahn vorgesehen und umfasst eine Grösse von 44 x 22 Meter. Sie wird auch zwei Garderoben und sanitäre Anlagen beinhalten. Gemäss Beschrieb im Baugesuch sind Handballtore, Basketballkörbe, Unihockeytore, Tennis-, Volleyballnetz, Langbänke und Sprungmatten vorgesehen.

Teil des Baugesuchs ist auch ein Überschwemmungsschutzkonzept, da das Gebiet in der Nähe der Bünz liegt. Die Halle selbst wird ein Holzkonstrukt und die Fassade mit sogenannten Sandwichpaneelen verkleidet. Energetisch wird sie mit einer Luftwasser-Wärmepumpe geheizt, die teilweise durch eine Aufdach-Photovoltaikanlage auf dem 900 Quadratmeter grossen Dach versorgt wird.