Beim Buurelandweg Aargau: Eine spielerische Informationsvermittlung ist die grosse Saisontabelle. Hier 2021. zvg

Seit 2016 Jahren gibt es den Aargauer Buurelandweg, seit 2018 immer in einer anderen Region, nun wird er erstmals im Freiamt Station machen. Genauer in der Gegend um Muri. Projektleiter Patrick Schellenberg vom Bauernverband Aargau (BVA) sagt dazu: «Vom 1. Mai bis 30. Oktober führt der Rundwanderweg vom Bahnhof aus entlang an verschiedenen Höfen. Dort können sich Interessierte an verschiedenen Stationen zu landwirtschaftlichen Themen informieren.»

Als Beispiele dafür wären Energie und Fotovoltaik zu nennen, darüber gibt demnächst eine Tafel am Wilihof Auskunft. Dieser Betrieb produziert mit einer eigenen Anlage diese grüne Energie. Anhand einer Blumenwiese an der Route gibt es viel über Biodiversität sowie Öko-Elemente wie Hecken oder Steinhaufen zu erfahren.

Ausserdem werden die Bereiche Fleischproduktion, Tierwohl und Klima thematisiert. Denksport-Freunde kommen bei Getreide- oder Milchkannenquiz auf ihre Kosten. «Für den Buurelandweg braucht es keinerlei Vorkenntnisse», merkt Schellenberg an, «er ist für die breite Bevölkerung, für jeden, der Interesse an Landwirtschaft hat. Thematisch ist sicher für alle etwas dabei.» Auch an die Kleinsten werde gedacht, die Wege seien mit Kinderwagen begehbar.

Neben den vielfältigen Höfen kann der Buurelandweg in diesem Jahr noch mit einem weiteren Highlight aufwarten. «Mit der Zusage vom Bio-Gutsbetrieb Murimoos haben wir einen tollen Partner an unserer Seite. Besucherinnen und Besucher können das dortige Restaurant besuchen und das Angebot in der Bio-Metzgerei sowie im Bio-Hofladen kennen lernen», informiert Schellenberg. Zudem haben einige der Betriebe auf der Route eigene Hofläden, die regionale Produkte von den eigenen Feldern verkaufen.

Die Übersicht über den Buurelandweg 2022 bei Muri. zvg

Nach sieben Jahren erhalte der Buurelandweg eine Auffrischung, berichtet der Projektleiter: «Die Beschilderung ändert sich, die Tafeln informieren nun noch vielfältiger als zuvor. Dazu wird es eine 20-seitige Broschüre mit vertiefenden Inhalt geben, in der auch die Bauernhöfe mit den Familien, die sie betreiben, vorgestellt werden.» Diese Broschüre liege am Start bereit. Darin dürfe die beliebte Schnitzeljagd mit Igor, dem Igel, natürlich nicht fehlen.

Ziel des Vorhabens sei der Dialog zwischen Landwirtschaft und Konsumierenden. Patrick Schellenberg zeigt sich erfreut: «Die Landwirte sind von Beginn an von unserem Vorhaben überzeugt gewesen. Die Planung und den Aufbau des Buurelandwegs unterstützen sie tatkräftig. Sie sind der beste Beweis dafür, wie sehr sich die Landwirtschaft darum bemüht, auf die Bevölkerung zuzugehen und zu erklären, wie die Produktion von Nahrungsmitteln funktioniert.»

Kombiniert Information und Spiel: Informationsposten zur Milchwirtschaft mit dem beliebten Milchkannen-Quiz. zvg

In den letzten zwei Jahren sei der Buurelandweg für den Bauernverband ein Glücksfall gewesen, resümiert Schellenberg: «Viele Anlässe mussten ja wegen der Pandemie abgesagt werden, aber da der Weg an der frischen Luft ist, konnte dieses Projekt fortgeführt werden.»

Nun freue er sich darauf, wenn die Wanderroute in Muri eröffnet werde. «Das Baugesuch muss noch bewilligt werden, aber es sind nur temporäre Aufbauten und die Landwirte am Weg sind alle involviert. Es sollte wahrscheinlich keine Probleme geben.»