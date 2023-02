Muri Erster Indoorcycling-Marathon: Schwitzen und strampeln für einen ganz besonderen Kinderwunsch Fünf Stunden lang strampeln und schwitzen: Das ist das Ziel des Indoorcycling-Marathons in Muri, der am 25. Februar stattfindet. Das Startgeld wird der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe gespendet.

Charity-Spinning-Marathon Muri mit Geri Steinger, Lena Villiger, Brigitte Tauss, Markus Büchi, Esther Frey und Sandra Bütler (von links). Bild: zvg

Entweder alleine oder dann zu zweit, kann man sich am Samstag, 25. Februar, so richtig auspowern. Der Verein Top-Challenge aus Waltenschwil und das Fitnesscenter Bodystation in Muri laden zu einem Indoorcycling-Marathon ein. Das Startgeld wird vollumfänglich der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe gespendet, welche damit Herzenswünsche von kranken oder beeinträchtigten Kindern erfüllt und ihnen so einen Stern vom Himmel holt.

Man kann sich als Single-Rider zwischen 10 und 15 Uhr alleine auspowern oder dann das Bike als 2er-Team buchen und dabei einen unvergesslichen Tag mit Gleichgesinnten erleben. Angeleitet wird man während den fünf Stunden von Esther Frey, Lena Villiger, Sandra Bütler und Geri Steinger.

Die Instruktorinnen und Instruktoren werden den Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit toller Musik bieten und so dafür sorgen, dass der Marathon zu einem unvergesslichen Erlebnis für sie wird.

Nach der sportlichen Betätigung wartet ein Apéro und ein Überraschungsgeschenk auf die Teilnehmenden. Es stehen 13 Bikes zur Verfügung. Anmelden kann man sich beim Fitnesscenter Bobystation oder unter der Telefonnummer 056 664 08 44. Anmeldeschluss ist der 22. Februar.