Muri Er reicht seinen Dirigierstock weiter: Johannes Strobl gibt nach 20 Jahren die Leitung des Kirchenchors ab Der langjährige Leiter des Murianer Kirchenchors, Johannes Strobl, gibt sein Amt ab – bleibt dem Kulturleben Muris aber weiterhin erhalten. Sein Nachfolger Christoph Anzböck wurde vom Vorstand und den Chormitgliedern gewählt.

Vom bisherigen Leiter Johannes Strobl verabschiedeten sich die Chormitglieder mit einem Fotoalbum aus den vergangenen 20 Jahren. Kirchenchor-Präsidentin Sabina Rüttimann durfte ihm dieses überreichen. zvg/Stephan Richter

Es ist ein Stabwechsel im wahrsten Sinne des Wortes. Nach 20 Jahren legt Johannes Strobl seinen Dirigentenstab und damit die Leitung des Kirchenchores Muri in die Hände seines Nachfolgers Christoph Anzböck. Seine Ära im Murianer Kulturleben endet damit aber nicht ganz.

Strobl wurde zum Studienkoordinator für klassische Musik im Bachelorlehrgang in Luzern berufen. Trotzdem wird er weiterhin als Kirchenmusiker mit einem Teilpensum als Organist in Muri bleiben. Auch sein Amt als künstlerischer Leiter für «Musik in der Klosterkirche» wird er behalten.

Christoph Anzböck wurde zum neuen Leiter des Kirchenchors Muri gewählt. Präsidentin Sabina Rüttimann überreichte ihm ein Buch, das er in den kommenden Jahren mit schönen Erinnerungen füllen kann. zvg/Stephan Richter

Strobels Nachfolger Christian Anzböck hat in Wien und Bremen Kirchenmusik studiert und sein Masterstudium in Generalbass und Ensemblebegleitung an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel absolviert. Der erste Auftritt unter der Leitung Anzböcks, der nebenbei aktiver Kirchenmusiker im Kloster Mariastein ist, hat bereits am 23. Januar zur «Gebetswoche für die Einheit der Christen» in der Pfarrkirche Muri stattgefunden.

Ein einstimmig gewählter Vorstand und kommende Highlights

Christian Anzböck wurde von der Kirchenpflege Muri, aber auch von den Chormitgliedern gewählt. Dieser Dirigentenwechsel, vor allem aber Corona machten die aktuelle Generalversammlung zu einer Herausforderung. Gleich zwei Vereinsjahre mussten gemeinsam abgeschlossen werden. In diesem Rahmen wurde auch der komplette Vorstand einstimmig für die neue Amtsperiode wiedergewählt, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Ein Highlight, auf das der Kirchenchor in diesem Jahr vorausblickt, ist die Aufführung der Missa «Gratias agimus tibi» von Jan Dismas Zelenka an Pfingsten. Dafür wird sich der Chor erneut zu einem Projektchor erweitern, bei dem auch Gastsängerinnen und -sänger eingeladen sind mitzusingen. Insgesamt sind in diesem Jahr knapp 15 Gottesdienste in der Pfarr- und der Klosterkirche geplant. (az)