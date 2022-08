Muri Energie Freiamt erhöht die Strompreise per 2023 um rund 40 Prozent Die Strompreise der Energie Freiamt in Muri werden auf das Jahr 2023 für einen Durchschnittshaushalt um 40% teurer. Das bedeuten rund 350 Franken höhere Kosten pro Jahr.

Die Strompreise steigen aufs kommende Jahr stark an. Mario Testa

Die Energie Freiamt hat gemäss Stromversorgungsgesetz ihre Strompreise in der Grundversorgung für das Jahr 2023 veröffentlicht. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh, also der Verbrauchskategorie 4, steigen die Strompreise auf das Jahr 2023 um rund 40%, wie das Murianer Energieunternehmen am Montag bekannt gab.

Der Durchschnittspreis beträgt in diesem Beispiel 27,2 Rappen/kWh. Das bedeutet etwa 350 Franken höhere Stromkosten pro Jahr gegenüber 2022. Die verschiedenen Elemente des Strompreises haben sich dabei unterschiedlich entwickelt.

«Der Preis für die Energie steigt aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten in einem von hohen Preisen geprägten Marktumfeld stark an. Die Netznutzung erhöht sich durch die Preiserhöhung des Vorlieferanten und auch die gestiegenen Beschaffungskosten für die Netzverluste fallen höher aus», schreibt die Energie Freiamt AG weiter. Auch dies sei eine direkte Auswirkung der gestiegenen Energiepreise.

Weitere Preisfaktoren sind die Tariferhöhung für die allgemeinen Systemdienstleistungen (SDL) der Swissgrid sowie die zuletzt eingetretene Teuerung. Die Abgaben an das Gemeinwesen sowie der Netzzuschlag bleiben unverändert.

Vergütung für Einspeisung wird auch erhöht

Durch die gestiegenen Energiepreise erhöht sich auch die Rückliefervergütung für die Einspeisung von elektrischer Energie in das Netz der Energie Freiamt. Zudem können ab kommendem Jahr alle Produzenten von Solarstrom im Versorgungsgebiet der Energie Freiamt mit Anlagen kleiner als 30 Kilovoltampère (kVA) die Herkunftsnachweise für 2 Rappen/kWh an die Energie Freiamt verkaufen.

Die genauen Auswirkungen der erhöhten Strompreise 2023 auf die einzelnen Verbrauchskategorien sind voraussichtlich auf Anfangs September auf der Website der ElCom, der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ersichtlich. (az)