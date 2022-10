Muri Eine Gemeinde im Ausnahmezustand: Die Gewerbeausstellung «Muri2022» ist eröffnet Während vier Tagen sollen in Muri rund 30'000 Besuchende an der Gewerbeausstellung teilnehmen. Dass ein solcher Grossanlass trotz pandemiebedingten Schwierigkeiten auf die Beine gestellt werden konnte, das macht die Verantwortlichen stolz.

Die Gewerbeausstellung «Muri2022» ist eröffnet. Zum Auftakt schenkte Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger dem OK-Präsidenten Kusi Amstutz (links) eine Muri-Fahne. Melanie Burgener

Der Urknall ist ertönt, das rote Band zerschnitten: Muri befindet sich im Ausnahmezustand. Vier Tage lang präsentieren sich rund 110 Unternehmende und Dienstleistende der Region an der Murianer Gewerbeausstellung «Muri2022» in der Bachmatte.

Und damit zeigen sie nach einer schwierigen Zeit: «sich zu verändern, sich anzupassen, das kann unser Gewerbe. Genau das feiern wir jetzt vier Tage lang», sagte Kusi Amstutz anlässlich der Eröffnungsfeier am Donnerstagnachmittag.

OK-Präsident Kusi Amstutz zeigte sich stolz darüber, was sein Team in Muri auf die Beine gestellt hat. Melanie Burgener

Der OK-Präsident war sichtlich stolz darüber, dass es den Verantwortlichen gelungen ist, einen solchen Anlass – der Grösste seiner Art im Freiamt – auf die Beine zu stellen. Denn der Anfang der Gewerbeausstellung hat sich zäh gestaltet.

Nachdem die Planung 2021 bereits weit fortgeschritten war, musste Muri2022 pandemiebedingt verschoben werden. «Doch jetzt ist sie da, tadaa», freute sich Amstutz lachend. Und sie soll mit ihrem «einfachen aber vielfältigen» Programm an diesem langen Wochenende von Donnerstag bis Sonntag rund 30'000 Besuchende anziehen und begeistern.

«Ich bin beeindruckt darüber, was hier entstanden ist»

Es ist die 10. Murianer Gewerbeausstellung, die letzte hat 2016 stattgefunden. Und obwohl es sie bereits so lange gebe, sei heuer vieles anders, erklärt Amstutz. Hinter der Organisation steht beispielsweise ein fast komplett neues 16-köpfiges Team, Amstutz selbst ist zum ersten Mal dessen Präsident. Das, was das OK trotz der Umstände organisiert hat, konnte auch Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger nur loben.

«Ich bin beeindruckt darüber, was hier entstanden ist», sagte er in seiner Ansprache. Der Start Anfang Jahr ist harzig gewesen, viele Firmen liessen sich mit ihrer Anmeldung Zeit. Mitten in einer Pandemie eine solche Herausforderung anzunehmen, sei für alle ein zusätzlicher Kraftakt gewesen, ist sich Budmiger bewusst. «Aber wie sich das fürs Gewerbe gehört, hat man nach vorne geschaut und gesagt: wir nehmen diesen Extrameter», so der Politiker und Unternehmer stolz.

Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger, OK-Präsident Kusi Amstutz und der Präsident des Gewerbevereins Urs Beyeler (von links) eröffneten die Gewerbeausstellung Muri2022. Melanie Burgener

Dieser Schritt sei richtig und wichtig gewesen. Einerseits, damit auch jene junge Unternehmen sich auf diese grosse Bühne stellen können, die sonst nicht die Möglichkeit haben sich zu präsentieren. Aber auch, weil es gelte, sich bei künftigen Arbeitnehmenden und Lernenden zu positionieren. «Der Kampf um gute Leute und gute Lehrlinge hat erst begonnen und wird sich weiter zuspitzen», betont Budmiger.

Die Freude auf das erste Lehrlingsatelier ist gross

Die Lernenenden haben an der Muri2022 einen ganz besonderen Auftritt. Erstmals präsentieren sie sich in einem Lehrlingsatelier. Rund 100 junge Erwachsene werden gemeinsam während der Ausstellung einen Hofladen bauen oder ihr Können in einem Nebenraum vor den Augen der Gäste unter Beweis stellen.

Die Gewerbeausstellung Muri2022 ist eröffnet. Während vier Tagen soll sie rund 30'000 Besuchende anziehen. Melanie Burgener

Ein Projekt, auf das sich der Präsident des Gewerbevereins, Urs Beyeler, ganz besonders freut. «Ich hoffe, dass noch ganz lange über das Lehrlingsatelier geredet wird», sagt er während seiner Eröffnungsrede. Abschliessend ergänzte er: «Ich hoffe, dass Muri2022 ein riesengrosser Erfolg wird und unser Gewerbe gebührend gefeiert wird».

Dann schnitt er zusammen mit Hans-Peter Budmiger und Kusi Amstutz das rote Band durch. Nach diesem Eröffnungsakt ging es nicht lange und die ersten Besuchenden spazierten unter dem grossen Willkommenstorbogen hindurch.