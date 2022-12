Muri Ein Roboter melkt nun Helvetia und Lina – ein exklusiver Einblick in das topmoderne neue Zuhause von Bauer Staublis Kühen Familie Staubli setzt auf Milchwirtschaft. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihren vier Söhnen eine zukunftsfähige Grundlage zu ermöglichen, haben Maya und Hans Staubli einen Roboterstall auf dem Murianer Neuhof realisiert.

Sie setzen auf Milchwirtschaft: Joel Losenegger (Auszubildender), Manuel Staubli, Joel Mäder (Auszubildender), Timon Staubli, Geschäftspartner Urs Meier und das Ehepaar Maya und Hans Staubli mit Kuh Lina. Nathalie Wolgensinger

Holstein-Kuh Helvetia steht vor dem Melkroboter. Geduldig wartet sie, bis sich die Türe öffnet und sie den Stand betreten kann. «Die Kuh steht nicht an, weil sie merkt, dass ihr Euter voll ist. Sie weiss, dass es hier Kraftfutter gibt», kommentiert Landwirt Hans Staubli.

Und siehe da: Prompt klappern die braunen Futterwürfel in einen Trog und Helvetia mampft sie genüsslich. Derweil verrichtet der Melkroboter mit zischenden Geräuschen seine Arbeit. Das geschieht ohne Zutun von Bauer Staubli. Dieser steht vor dem Ungetüm und beschäftigt sich mit den Zahlen, die ihm das Display anzeigt.

Darauf kann der 59-Jährige unter anderem ablesen, wie oft Helvetia bereits gemolken wurde oder wie viele Liter Milch sie an diesem Tag produzierte. Ihn interessiert aber etwas anderes, nämlich die Zellzahl. Sie ist ein wichtiger Richtwert, der den Gesundheitszustand des Euters bestimmt.

Der Wert liegt im normalen Bereich, die Milch fliesst in den Milchtank, der nebenan steht. Alle zwei Tage lässt Käsermeister Fabian Spielhofer diese abholen und verarbeitet sie bei der Brülisauer Käse AG in Künten zum «Aargauer Traum» oder «Dintiker Mutschli» weiter.

Hightech im Kuhstall: So werden die Kühe beim Neuhof gemolken. Nathalie Wolgensinger

Helvetias Euter sind leer. Bevor sich die Tür des Melkstandes öffnet, werden ihre Klauen mit Wasser abgespritzt. Das soll die Ausbreitung der Erdbeerkrankheit verhindern. Diese bakterielle Infektion befällt die Zehen der Tiere und verursacht eine schmerzhafte Entzündung.

«Wir haben uns den Entscheid nicht einfach gemacht»

Anfang Januar zügelte Hans Staubli seine 60 Kühe in den neuen, modernen Stall. Er erzählt:

«Die Kühe sind im neuen Stall richtig aufgeblüht.»

Hightech im neuen Laufstall: Die Kühe tragen einen Chip und werden so vom Melkroboter identifiziert. Nathalie Wolgensinger

Wenn man die beiden Ställe vergleicht, dann wundert einem das nicht. Das neue Daheim ist nicht nur viel grösser und heller, die Tiere können frei zirkulieren und ihren Liegeplatz selber aussuchen. Es ist ihnen sichtlich wohl.

Hans Staubli freut sich über den gelungenen Neubau, der ihm und seinem Partner Urs Meier die Möglichkeit eröffnet, mehr Tiere zu halten. Mittlerweile stehen 82 Milchkühe im Stall. «Meine Frau Maya und ich haben uns diesen Entscheid nicht einfach gemacht und lange überlegt», erzählt er.

Ein Blick in den alten Stall, der bis Ende des vergangenen Jahres in Betrieb war. Nathalie Wolgensinger

Der Bau des Roboterstalles mit zwei Melkroboter und einem Entmistungsroboter ist eine Millioneninvestition, die gut überlegt sein will. Mit dem 25-jährigen Florian, der Landwirt lernte und eine Weiterbildung zum Agrotechniker absolvierte, und Landmaschinenmechaniker Manuel (22 Jahre) sowie Landwirt Timon (20 Jahre) stehen drei Fachmänner in den Startlöchern, die übernehmen wollen. Einzig der Jüngste, Joel (17 Jahre), hat andere berufliche Interessen entwickelt. Er lernt Polygraf.

Am Wochenende stehen die Stalltüren offen

Glück im Stall: Am Montag kamen Zwillinge zur Welt. Nathalie Wolgensinger

Das zweite Standbein der Bauernfamilie ist der Kartoffelanbau. Zwischen 350 und 400 Tonnen produzieren sie jährlich. Verkauft werden die Knollengewächse im hofeigenen Laden und an einen Verarbeiter in Merenschwand. Den eingeschlagenen Weg wollen die Söhne weiterführen. Das freut den gläubigen Landwirt, der überzeugt ist, dass an Gottes Segen alles gelegen ist.

Wer einen Blick in den neuen Laufstall werfen möchte, kann dies am kommenden Samstag und Sonntag jeweils zwischen 10 und 18, beziehungsweise 10 und 17 Uhr tun. Teilnehmen kann man auch ohne Zertifikat, die Familie hat ein Corona-Schutzkonzept für die Veranstaltung. Der Hof befindet sich an der alten Muristrasse, dem Veloweg zwischen Muri und Boswil.