Muri Ein geschützter Garten für die Bewohnenden mit Demenz: Letzte Etappe der Pflegi-Parksanierung startet Der Pavillon ist weg und schafft nun Raum für einen geschützten Garten für Demenzkranke. Ausserdem werden im Klostergarten, unterhalb des Restaurants Benedikt, noch ein Brunnen sowie eine Sitzbank realisiert. Die Pflegimuri schliesst mit diesen baulichen Veränderungen ihre umfangreiche Parksanierung ab.

Die Wohngruppe der Demenzkranken zügelt und erhält einen 500 Quadratmeter grossen Garten. zvg

Der Pavillon stand 15 lange Jahre vor der Pflegi. Die Institution, die seit 1909 im ehemaligen Benediktinerkloster untergebracht ist, war während der Bauphasen im Haus auf diese Ausweichmöglichkeit angewiesen. Zuletzt nun waren es die Bewohnenden des benachbarten Roth-Hauses, die im Pavillon untergebracht waren, während ihr Daheim umfassend saniert und erweitert wurde. Nach ihrem Auszug steht das Provisorium wieder leer. Es wurde bereits abgebaut und gibt den Blick wieder frei auf die eindrückliche Fassade des ehemaligen Klosters.

Nun hat die Pflegimuri freie Fahrt, um die letzte Etappe der Sanierung des Klostergartens in Angriff zu nehmen. Auf dem Programm steht noch die Realisation eines geschützten Demenzgartens. Direktor Thomas Wernli erklärt:

«Wir zügeln die Demenzwohngruppe ins Erdgeschoss, damit die sechs Bewohnenden mehr Platz erhalten. Bisher waren sie in der ehemaligen Verwalterwohnung untergebracht und dort war es einfach zu eng.»

Damit die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Bewegungsdrang ausleben können, wird der Garten nun realisiert. Er gibt ihnen die Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten, und dies ohne Begleitung des Personals. Denn der 500 Quadratmeter grosse Garten ist so angelegt, dass die Bewohnenden immer wieder an den Ausgangspunkt zurückkehren. Ein Holzzaun sorgt dafür, dass niemand den Garten in einem unbeobachteten Moment verlassen kann.

Anstelle der Demenzwohngruppe zieht das Tages- und Nachtzentrum für Demenzkranke in die Räume um. Das Angebot wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen und musste wegen der Pandemie kurzzeitig geschlossen werden. Die zehn Plätze stehen ab sofort wieder zur Verfügung.

Abschluss der umfassenden Parksanierung macht die Realisation des Sitzplatzes unterhalb des Restaurants Benedikt. Wernli sagt: «Wir haben dort eine Sitzbank und einen Brunnen geplant, die sowohl den Bewohnenden als auch den Besucherinnen und Besuchern des Klostergartens als Ruheplatz zur Verfügung stehen werden.»