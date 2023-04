Muri «Eigentlich ist dieser Verein ein Selbstläufer» – wie der Motorradsportclub und sein Motocross zum Kultanlass wurden Der Motorradsportclub Muri (MRSC), dessen Kernanlass das Murianer Motocross-Rennen ist, feiert sein 50-Jahr-Jubiläum. Der aktuelle Präsident, Urs Huwiler, blickt zurück und erzählt, wieso der MRSC sich so erfolgreich entwickelt hat.

Urs Huwiler, Präsident des Motorradsportclubs Muri, in seinem Töffkeller. Bild: Toni Widmer

74 Mitglieder stark ist der Motorradsportclub Muri (MRSC) aktuell, ein Drittel davon sind Frauen, und nicht selten engagieren sich Ehepaare oder ganze Familien im Verein, der am 15. April seinen 50. Geburtstag feiert.

«Wir sind eine bunt gemischte Truppe – junge Leute, die aktiv Motocross-Rennen bestreiten, Bikerinnen, Biker und generell Motorsportbegeisterte aus allen Altersgruppen und auch ein Grüppchen von Veteranen, das sich regelmässig zu Ausfahrten mit dem Motorrad trifft», sagt Urs Huwiler.

Er führt den Verein seit einem Jahr und verkörpert quasi all das, was diesen so besonders macht: Huwiler ist nach Fridolin Ender und Karl Müller erst der dritte Präsident in der Clubgeschichte, er ist seit 40 Jahren Mitglied und das immer noch mit so viel Engagement, Begeisterung und Herzblut.

Wie damals, als er jeweils am Pfingstmontag noch mit dem Zweigang-Töffli von Sins ans Motocross Muri gefahren ist. Und Urs Huwiler hat seine ganze Familie mit dem Virus infiziert: Gattin Rosmarie und zwei seiner Töchter teilen seine Leidenschaft und nehmen seit Jahren am traditionellen Motocross wichtige Aufgaben wahr.

Der MRSC ist eine verschworene Gemeinschaft

Der MRSC Muri verkörpert mit lediglich drei Präsidenten in 50 Jahren Vereinsgeschichte und (mit Fridolin Ender, Karl Müller und dem amtierenden Beat Gassmann) ebenfalls nur drei OK-Präsidenten in der 45-jährigen Motocross-Ära Kontinuität in der Führung. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass der Club über die Jahrzehnte zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen ist und auf sehr viele langjährige Mitglieder zählen kann.

Rosmarie Huwiler und Urs Huwiler mit einer von mehreren Tafeln, welche die Geschichte des Vereins illustrieren. Diese Tafeln werden auch am Jubiläumsanlass vom 15. April gezeigt. Bild: Toni Widmer

«Eigentlich ist dieser Verein ein Selbstläufer. Die Begeisterung für den Motorsport allgemein und für unsere traditionelle Motocross-Veranstaltung im Besonderen ist ungebrochen. Das macht einfach Freude», sagt Urs Huwiler.

Dieses grosse Engagement aller Mitglieder habe ihm auch den Entscheid leicht gemacht, die Leitung des Vereins zu übernehmen: «Ich hätte als selbstständiger Unternehmer ja genug zu tun. Aber wenn der ganze Verein so hinter dir und dem Vorstand steht, dann ist auch diese zusätzliche Aufgabe durchaus zu bewältigen.»

Motocross-Veranstaltung ist jedes Jahr ein Kraftakt

Das zentrale Ereignis, um welches sich das gesamte Vereinsleben dreht, ist das Motocross vom Pfingstmontag. 1975 hat es zum ersten Mal stattgefunden, 2022 wurde es zum 45. Mal ausgetragen. 12’000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben damals die attraktiven Rennen auf der legendären Aspi-Piste verfolgt – ein absoluter Rekord, der Veranstalter und Infrastruktur ans Limit gebracht hat.

«Dieser riesige Publikumserfolg war natürlich toll, aber er hat uns auch unsere Grenzen aufgezeigt», sagt Präsident Urs Huwiler. Mit 8000 Besucherinnen und Besuchern, fährt Huwiler fort, habe man die Veranstaltung im Griff. Aber im vergangenen Jahr seien nicht nur alle Helferinnen und Helfer leistungsmässig am Anschlag gewesen.

Auch das Handy-Netz sei zusammengebrochen und Twint-Zahlungen deshalb nicht mehr möglich gewesen und der Shuttle-Dienst aus dem Dorf zur Rennstrecke habe wegen des Besucheransturms auf den Zufahrtswegen auch nur mehr halbwegs funktioniert. Trotzdem sei alles absolut friedlich abgelaufen.

Die Besucherinnen und Besucher hätten sich sehr diszipliniert verhalten und Littering hätte es wie üblich auch nicht gegeben. Dennoch: «Sollte dieser Zuschaueraufmarsch anhalten, müssten wir unser Konzept von Grund auf überdenken», sagt der Vereinspräsident.

Rund 8000 Besuchende zieht das Motocross Muri jährlich an. 2022 waren es sogar rund 12’000. Bild: Melanie Burgener

(7. 6. 2022)

250 Leute stehen jeweils am Motocross-Tag im Einsatz

Für die traditionelle Veranstaltung müssen Jahr für Jahr die gesamte Infrastruktur für Rennstrecke und Festgelände von Grund auf neu aufgebaut werden. Begonnen wird jeweils an Fronleichnam: «Von da an stehen rund 50 Leute eine Woche lang jeden Abend von 17 bis 21 Uhr nach einem strikten Arbeitsplan im Grosseinsatz. Am Donnerstag und Freitag arbeiten viele Helferinnen und Helfer dann sogar ganztags», erzählt Urs Huwiler.

Am Renntag selber stehen jeweils gegen 250 Leute in den verschiedenen Bereichen Wirtschaft, Verkehr, Streckensicherung usw. im Einsatz. Die Helferinnen und Helfer rekrutieren sich aus dem Umfeld des Clubs sowie aus dem Dorf Muri.

Dieses, lobt der MRSC-Präsident, steht seit Jahrzehnten hinter dem Anlass: «Wir werden von vielen Seiten stark unterstützt, auch von der Gemeinde. Selbstredend kaufen wir für die Veranstaltung auch alles im Dorf und den benachbarten Gemeinden ein. So unterstützen wir mit unserem Motocross auch die regionale Wirtschaft», sagt Urs Huwiler. Das nächste Mal am 29. Mai.

Manchmal ging es beim Motocross Muri auch dreckig zu und her, wie hier anno 2007. Bild: Christof Borner-Keller (28. 5. 2007)

Der ehemalige AZ-Journalist Eddy Schambron über den Motorradsportclub Muri

«Die Ausgangslage war klar: Fridolin Ender, damals Präsident des Motorradsportclubs (MRSC) Muri und «Vater» des Motocross Muri, suchte einen, der die Pressearbeit verrichtete. Seine Einladung, mal zusammenzusitzen, nahm ich gerne an. Aber ich hatte bereits entschieden: Bei mir beisst er mit seinem Anliegen auf Granit.

Wir quatschten über Motorräder, über unsere Fahrten, unsere Leidenschaft. Er erzählte von seinen Rennen als junger Motocross-Fahrer, zeigte Fotos, es war gemütlich, es roch irgendwie nach Benzin und Castrol, obwohl selbstverständlich weit und breit nichts davon in der guten Stube herumstand.

Als ich eine oder zwei oder drei Stunden später den Anlasser meiner Moto Guzzi drückte, stand Fridel daneben, einen Stumpen im Gesicht, und winkte dem davonfahrenden neuen Presseverantwortlichen für das Motocross Muri nach. Es ging einfach nicht, diesem leidenschaftlichen Töff- und Motocross-Fahrer einen Korb zu geben.

So war er eben: freundschaftlich, sehr hilfsbereit und genauso hartnäckig, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte.» – Eine Würdigung, die der langjährige AZ-Journalist und Motorrad-Freak Eddy Schambron 2019 in seinem Nachruf zum Tod von Fridolin Ender geschrieben hat.

«Das sind alles Leute, die chrampfen, wenn es darauf ankommt»

Diese Freundschaftlichkeit und Hilfsbereitschaft gepaart mit Hartnäckigkeit habe nicht nur der Gründer von MRSC und Motocross Muri ausgezeichnet. Diese Eigenschaften zeichneten den ganzen Verein aus und seien massgebend verantwortlich dafür, dass dieser und das Motocross Muri bis heute so erfolgreich seien, sagt der pensionierte Journalist, der die Veranstaltung über Jahrzehnte eng publizistisch begleitet hat.

Den MRSC Muri beschreibt Schambron so: «Das sind alles extrem unkomplizierte Leute, die chrampfen, wenn es darauf ankommt, und ihrer Veranstaltung alles unterordnen.» Dabei, sagt er weiter, gehe es nicht ums Geld, sondern schlicht und einfach um den Sport: «Dem Verein war und ist es ein riesiges Anliegen, mit seiner Veranstaltung das Motocross zu fördern und für Sportlerinnen und Sportler wie für Zuschauerinnen und Zuschauer regelmässig etwas auf die Beine zu stellen, was Hand und Fuss hat.»

Dabei sei der Club auch stets fair zum ganzen Umfeld. Man engagiere sich für das Dorf, helfe den Bauern, die ihr Land zur Verfügung stellten, und gestalte zudem von Anfang bis heute Eintritts- und Konsumationspreise so fair, dass sich auch Familien einen Besuch des Motocross Muri leisten könnten. Dem MRSC Muri und seinen Mitgliedern, schliesst der ehemalige Journalist, habe er stets grossen Respekt entgegengebracht.