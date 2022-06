Muri Die Tambouren kommen: Der zwölfjährige Simon spielt am ersten Muri Tattoo mit Eigentlich hätte Simon Tschumi Schlagzeug spielen wollen. Doch als ihn ein Freund mit zu den Tambouren nahm, gefiel es ihm so gut, dass er unterdessen seit über drei Jahren bei der Tambourengruppe im Freiamt (TGiF) mittrommelt. Jetzt übt er fürs allererste Muri Tattoo am Samstag, 18. Juni.

Simon Tschumi, 12, aus Muri ist einer der jüngsten Tambouren, die am Wochenende am Muri Tattoo mitmachen. Hier spielt er mit seinen Leuchtschlägern auf dem Übungsböckli. Andrea Weibel

Am Samstag wird der Murianer Klosterhof irisch. Dafür sorgen Trommeldarbietungen, Dudelsackklänge, ein Irish-Pub und natürlich eine Irish-Folkband. Mitten unter ihnen wird der zwölfjährige Simon zu finden sein. Dabei hat er mit Irland eigentlich kaum etwas am Hut. Umso mehr dafür mit Tambouren.

Denn das ganze Aufgebot an verschiedenen Tambouren- und Dudelsackgruppierungen, Brass- und anderen Bands versammelt sich einzig aus einem Grund: um Geburtstag zu feiern. Den 75+2. Geburtstag der 1945 von Fasnächtlern gegründeten Murianer Tambouren Adelburg. Diese gehören seit 2016 zur TGiF, der Tambourengruppe im Freiamt. Ihr Jubiläum feiern sie im ganz grossen Stil und organisieren das allererste Muri Tattoo.

Einzelunterricht war irgendwann langweilig

Simon ist begeistert und zeigt auf seinem Böckli, auf dem er übt, Wirbel, Einerschläge und Schlepp vor. Diese Grundlagen der Tambouren kennt er in- und auswendig, denn schon seit über drei Jahren ist der Fünftklässler Tambour. Wenn man ihn fragt, wie er dazu gekommen ist, zuckt er die Schultern und sagt: «Eigentlich hätte ich lieber Schlagzeug gespielt. Ich habe ein Schlagzeug daheim, das früher mein Vater benutzt hat.»

Doch dann erzählt er weiter: «Plötzlich kam Noel, ein Freund von mir, und sagte, anstatt Schlagzeug zu lernen, solle ich doch mal zu den Tambouren mitkommen.» Also tat er das. «Ich fand's cool, also bin ich geblieben.» Während der Coronazeit hatte Simon fast nur Einzelunterricht. «Das war irgendwann langweilig», erzählt er. Seine Mutter Silvia Tschumi fügt hinzu: «Er hätte beinahe aufgehört.»

Mit diesem witzigen Spruch auf dem Shirt werben die Tambouren um neue Mitglieder. Andrea Weibel

Aber vor ungefähr einem halben Jahr kamen zwei etwas jüngere Buben hinzu, und seit kurzem spielt auch ein Mädchen in seiner Gruppe. «Jetzt macht es mir wieder Spass», berichtet Simon.

Er ist stolz auf seine leuchtenden Trommelschläger

An einem Auftritt in Auw durften die Kinder leuchtende Schläger benützen. Die haben Simon so gefallen, dass er sich welche gewünscht und von seiner Grossmutter geschenkt bekommen hat. Sogar solche, die nicht nur in einer Farbe leuchten, sondern die Farbe mit jedem Schlag wechseln. «Wenn man ganz schnell spielt, sieht man nur einen Regenbogen», berichtet der junge Tambour freudig.

Gegenüber dem Schlagzeugspielen haben die Tambouren den Vorteil, dass man nicht alleine spielen muss. «Wir lernen nicht nur das Trommeln selbst, sondern auch, zusammenzuspielen. Ein Schlag geht auf die Trommel, beim nächsten schlagen wir die Schläger zusammen und wieder beim nächsten schlagen wir sie gegen die Schläger der Tambouren neben uns», erklärt Simon eine der Choreografien.

So dürfen sich die Zuschauenden am Samstag nicht nur auf Trommelrhythmen freuen, sondern auf eine ganze Show der Tambouren voller witziger Ideen und Einlagen. «Einmal haben sie bei einem Auftritt auf Bierharassen getrommelt», erinnert sich Simon mit einem breiten Grinsen. Seine Mutter fügt hinzu: «Sie lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen.»

Gruppen kommen von Zürich, Basel, Thun und überall dazwischen

Doch nicht nur die Freiämter Tambouren werden ihr Können zeigen. Ein Tattoo, wie es vor allem durch das Royal Edinburgh Military Tattoo bekannt ist, ist eine Parade von verschiedenen musikalischen Gruppierungen, die ihren Ursprung in der Militärmusik hat. In Muri werden Gruppen aus Zug, Zürich, Basel, Bern, Thun und von überall dazwischen auftreten.

So sahen die Tambouren Adelburg Muri 1949 aus. zvg

Um 12 Uhr beginnt der irische Tag im Klosterhof mit einem Streetfoodfestival. Um 13.45 Uhr wird die Festansprache den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten geben. Und schon um 14 Uhr beginnt die erste Darbietung, von denen eine die andere jagt, bis um 22 Uhr die Irish-Folkband «Led Farmers» aufspielt und den Tag beendet. Dabei braucht es keine Tickets, alle können kommen und gehen, wie sie möchten. Ein Highlight sei noch erwähnt: der Festumzug um 19.15 Uhr.

Ist Simon aufgeregt? «Na ja, es geht. Schon ein wenig», sagt er. Aber seine Mutter ist überzeugt, dass er seine Sache gut machen wird. «Um ihn zu unterstützen, kommen auch extra seine Grosseltern aus ihrer Wahlheimat Portugal zu Besuch.» Jetzt muss nur noch das Wetter passen.