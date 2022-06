Muri Die Region braucht mehr Hausärzte: Wie wäre es mit einer interprofessionellen Hausarztpraxis? Gesundheit ist in jedem Alter wichtig. Darum beschäftigt sich auch die Kommission Fachgruppe Alter und Gesundheit der Regionalplanungsgruppe Oberes Freiamt ständig damit. An ihrem 13. Altersforum Bezirk Muri zeigte Präsident Hans-Peter Budmiger neue Ansätze auf.

Engagement für die Bevölkerung in der Region: Fachgruppe Alter und Gesundheit mit Hans-Peter Budmiger als Vorsitzender. Walter Christen

Der Wunsch nach einer guten medizinischen Versorgung besteht in allen Altersgruppen. Daher beschäftigt er auch die Kommission Fachgruppe Alter und Gesundheit der Regionalplanungsgruppe (Repla) Oberes Freiamt, welche zum 13. Altersforum Bezirk Muri in die Pflegi einlud. Gegen 40 Vertreterinnen und Vertreter sozialer Organisationen und Institutionen sowie politischer Behörden von Gemeinde- und Kantonsebene vernahmen unter anderem vom Vorsitzenden, dem Murianer Gemeindepräsidenten Hans-Peter Budmiger, dass die Idee der interprofessionellen Hausarztpraxis Muri Plus aufgegleist ist.

Mit diesem Projekt soll in Muri und Umgebung auf der einen Seite die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung nachhaltig sichergestellt werden. Und auf der anderen Seite ist, in Zusammenarbeit mit weiteren medizinischen Leistungserbringenden, eine funktionierende integrierte Versorgung auf- und auszubauen.

Für das Projekt Hausarztpraxis: Studie kostet 60’000 Franken

Der Fachgruppe schwebt vor, dass eine noch zu gründende Gesellschaft die medizinische Leitung beschäftigt. Diese soll unter anderem sowohl die medizinische Leistung anbieten als auch die integrierte interprofessionelle Versorgung in der Region mit 19 Gemeinden aufbauen.

Hans-Peter Budmiger skizzierte die Voraussetzungen für die Initialisierung des Vorprojekts, um das eigentliche Vorhaben verwirklichen zu können: «Dazu gehören die Bildung der Trägerschaft, der Beizug sachkompetenter und motivierter Mitglieder der Verwaltung, die Mittelbeschaffung und die Identifikation der medizinischen Leitung.»

Die Gemeinde Muri wird mit ihren Institutionen der Spurgruppe vorstehen, wobei die Nachbargemeinden einzubinden sind. «Für die Machbarkeitsstudie ist mit einem Betrag von 60’000 Franken zu rechnen. Ziel ist die Eingabe für ein fünfjähriges Pilotprojekt beim Kanton», so Budmiger weiter.

Leitsätze für Alterspolitik wurden neu festgelegt

Über die gesundheitspolitische Gesamtplanung im Aargau äusserte sich am Altersforum Bezirk Muri Landstatthalter Jean-Pierre Gallati, Regierungsrat und Vorsteher des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales (DGS): «Im Aargau leben derzeit rund 710’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Unter ihnen befinden sich etwa 80’000 ältere Personen mehr als noch vor zehn Jahren.»

Die Zahl dieser Jahrgänge nehme also stetig zu, «und das ist genau unser demografisches Problem in der Alterspolitik, kombiniert mit dem Mangel an Fachkräften», so Gallati. Nun würden, nach einem etwa zweijährigen Prozess, die Leitsätze für die Alterspolitik neu festgelegt.

Es sei ein guter Konsens für die Modernisierung erreicht worden. Die Umsetzung könne mit den Gemeinden zusammen erfolgen. Wichtig sei, dass die ältere Generation am Leben partizipieren und aktiv mitmachen könne. Dazu zählen auch die Sicherheit und Prävention, so Gallati.

Die 18 Jahre alte gesundheitspolitische Gesamtplanung sei in die Jahre gekommen und soll durch die neue Version 2030 abgelöst werden. «Ich hoffe, dass die Vorlage nächstes Jahr im Grossen Rat nicht nur beraten, sondern auch beschlossen wird. In den darauffolgenden Jahren ist dann die Idee, die Gesetzgebung zu ändern und gestützt auf die neue Strategie anzupassen», hielt der Gesundheitsdirektor fest.