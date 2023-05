Muri Die Baubewilligung ist da: Nach hartnäckigem Kampf der Sportvereine kann die Trainingshalle nun gebaut werden Mittels einer Initiative brachte die IG Sportvereine Muri 2022 das Begehren einer provisorischen Trainingshalle vor die Gemeindeversammlung. Jetzt erteilte der Gemeinderat die Baubewilligung. Noch Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten beginnen.

Für ihre provisorische Trainingshalle haben die Sportvereine viel Engagement bewiesen. Nun zahlen sich die Bemühungen aus. Visualisierung: zvg

Die Sportvereine von Muri kämpften im vergangenen Jahr hartnäckig, mit grossem Engagement und viel Herzblut für ihre neue provisorische Trainingshalle. Gemeinsam schlossen sie sich im Frühling zu einer IG zusammen und reichten dem Gemeinderat eine Initiative ein. Innerhalb von nur zwei Wochen haben sie über 750 Unterschriften gesammelt.

Obwohl sich das Initiativbegehren kurz darauf aufgrund eines Formfehlers als ungültig herausstellte, schaffte es der Planungskredit für das Geschäft kurzfristig noch vor die Sommergmeind 2022, der Baukredit stand wenige Monat später an der Winterversammlung auf der Traktandenliste.

Mit nur einer Gegenstimme hiessen die 305 anwesenden Murianerinnen und Murianer damals den Verpflichtungskredit in der Höhe von 3,15 Millionen Franken gut. Jetzt folgt der nächste Meilenstein: An seiner Sitzung vom Montag hat der Gemeinderat die Bewilligung für den Bau der Trainingshalle in der Bachmatten erteilt.

Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr starten

Dass es von der Kreditgenehmigung bis zur Baubewilligung ein halbes Jahr dauerte, hat verschiedene Gründe. «Rechtliche Abklärungen und die Beantwortung von offenen Fragen haben ihre Zeit in Anspruch genommen und verunmöglichten eine frühere Baubewilligungserteilung», teilt die Gemeinde mit.

Momentan würden zudem Grundlagen erarbeitet, damit die öffentliche Totalunternehmer-Submission stattfinden könne. Denn dass die Halle mittels eines Totalunternehmervertrages realisiert wird, dem hat die Stimmbevölkerung an der Gmeind zugestimmt.

Diese Submission sei für kommenden Sommer geplant. Der Baubeginn des Hallenprovisoriums soll Ende dieses Jahres stattfinden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde weiter. (mel)