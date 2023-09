Muri Der Ortsbürgerwein «Stiefeli-Ryter» ist prämiert – folgt jetzt ein noch besserer Jahrgang? Der «Stiefeli-Ryter» ist der beste Aargauer Ortsbürgerwein des Jahrgangs 2022. Am Mittwochabend erhielt er neben einem Diplom auch goldene Etiketten. Nun steht die Traubenernte vor der Tür. Der warme Herbstanfang ist «Gold für die Trauben». Und die Rebstöcke tragen so viele Früchte wie noch selten.

Die goldene Etikette macht sich gut im Weinregal. Diese darf der «Stiefeli-Ryter», der Murianer Ortsbürgerwein, seit Mittwochabend tragen. Sie zeichnet ihn als den besten Aargauer Ortsbürgerwein des Jahrgangs 2022 aus. In diesem Jahr degustierte die Fachjury ausschliesslich Riesling-Sylvaner. Unter fünf eingereichten Ortsbürgerweinen stach der Murianer als bester heraus. Lag das daran, dass er am südlichsten Rebberg des Kantons wächst?

Die Degustatorinnen und Degustatoren, darunter Sommelière Lidwina Weh (rechts) kürten den Murianer Stiefeli-Ryter im Schlössli zum Sieger. Bild: Vianne Häfeli

Sommelière Lidwina Weh von der Schüwo Trinkkultur in Wohlen charakterisierte den Murianer Weisswein nach der Degustation als klar und duftig mit Aromen von Zitronenmelisse, frischem Apfel und Ananas. Das Finale des Weins sei herb und erfrischend.

Das feierten die Murianer Ortsbürgerinnen und Ortsbürger am Mittwochabend nochmals. Dann wurde ihrem «Weissen» nämlich nicht nur ein Stapel goldener Etiketten verliehen, sondern auch ein Diplom vom Verband der Aargauischen Ortsbürgergemeinden.

Die dritte Murianer Weinsorte ist etwas Besonderes

Der Stiefeli-Ryter ist die bekannteste und beliebteste der drei Weinsorten, welche die Murianer Ortsbürger kultivieren. Der zweite heisst Klosterfelder und ist ein Blauburgunder. Beide wachsen seit 1973 am Murianer Rebberg.

Der dritte ist etwas ganz Besonderes, sagt Josef Stierli, Verwalter der Murianer Ortsbürger, stolz. Es handelt sich um die Traubensorte Gamaret, die erst seit 2015 in Muri angebaut wird und deren Wein in Muri den Namen Tribus trägt. «Vom ‹Stiefeli-Ryter› konnten wir diesmal rund 1000 Flaschen abfüllen. Vom ‹Tribus› nur rund 500. Er wird nach dem Keltern noch in Eichenfässern ausgebaut, sodass er einen gehaltvolleren Geschmack erhält.»

Am Ortsbürgerrebberg in Muri wachsen die Trauben in diesem Jahr so schön wie lange nicht mehr. Bild: zvg

Der Name Tribus kommt von der Zahl drei. «Es ist nicht nur unser dritter Wein, die Zahl ist in Muri auch etwas Spezielles. Wir haben drei Kirchen, drei Dorfteile, drei Fasnachtsgesellschaften und so weiter. All dem wollten wir mit dem Namen Tribus Rechnung tragen», erklärt Stierli. Gekeltert werden die Murianer Trauben in Seengen im bekannten Weingut Lindenmann.

Die Ortsbürger warten sehnlichst auf die Traubenernte

Die Diplomübergabe kommt pünktlich, die Ortsbürger warten schon sehnlichst darauf, ihre Trauben am Rebberg ernten zu können. «In 10 bis 14 Tagen sollte es losgehen. Ich glaube, es könnte ein Spitzenjahr werden», ist Josef Stierli begeistert.

Vor zwei Jahren hat der Hagel den Murianern die gesamte Ernte zunichte gemacht. «Im vergangenen Jahr schienen sich die Rebstöcke noch immer nicht ganz davon erholt zu haben. Aber jetzt tragen sie so viele Früchte wie selten zuvor.» Das wunderbare Herbstwetter, das momentan herrscht, sei «Gold für die Trauben».