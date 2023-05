Muri Der neue Singisen Saal ist ein Erfolg: Fast doppelt so viele Leute besuchten 2022 Veranstaltungen von Murikultur Im Frühling 2022 eröffnete die Stiftung Murikultur den neuen Singisen Saal. Die darauffolgenden Veranstaltungen und Attraktionen wurden ausserordentlich gut besucht. Für das laufende Jahr warten weitere Highlights auf die Besuchenden.

In den Räumen der Stiftung Murikultur konnten 2022 viele gut besuchte Veranstaltungen stattfinden. Bild: Gregor Galliker

«Aus diesem 400 Jahre alten Gebäude ist ein Haus der Kultur geworden», sagte Robert Häfner im März des vergangenen Jahres bei der Eröffnung des neuen Singisen Saals. Der Stiftungsratspräsident von Murikultur war sichtlich stolz über das, was hier in den vergangenen rund 10 Jahren geschaffen worden ist.

Seit der Mäzen Franz Käppeli den Singisenflügel 2013/14 von der Einwohnergemeinde Muri gekauft hat, sind auf vier Stockwerken verschiedene Museen und Ausstellungsräume entstanden. Mit der Eröffnung des Singisen Saals endete die dritte und letzte Phase einer Reihe aufwendiger Restaurierungen.

Im März des vergangenen Jahres konnte mit der Eröffnung des Singisen Saals die dritte Restauration abgeschlossen werden. Bild: Alexander Wagner (13.3.2022)

Für Murikultur war diese Eröffnung mit der Premiere des ersten Kammermusikfestivals «Frühlingserwachen» ein bedeutender Moment im Stiftungsjahr Jahr 2022, wie die Verantwortlichen nun im Jahresbericht schreiben. «Seither vereint sich in Muri auf kleinstem Raum eine Fülle an Kulturformen: von der Wortveranstaltung über die Musik bis hin zu Musealem und Bildender Kunst.»

Signifikante Erhöhung auf rund 24’000 Besuchende

Auch der Rest des Jahres lief für Murikultur erfolgreich. «Es war uns möglich, die Zahl unserer Veranstaltungen signifikant zu erhöhen», kommt Geschäftsführerin Heidi Holdener in der Mitteilung zu Wort. Rund 24’000 Personen haben 2022 die Museen, Ausstellungen und musikalischen Veranstaltungen besucht. Im Vorjahr waren es mit 14’067 Besuchenden gut 60 Prozent weniger.

Robert Häfner, Präsident des Stiftungsrates, und Vizepräsidentin Marlene Nogara eröffneten im März 2022 stolz die neue Räumlichkeit. Bild: Alexander Wagner (13.3.2022)

Jedoch hätten nicht alle Bereiche im gleichen Masse an Publikum zulegen können. «Wir vermuten, dass hier noch die letzten Corona-Folgen spürbar waren», so Holdener. «Im laufenden Jahr sehen wir aber eine deutliche Zunahme an Besucherinnen und Besuchern, was sehr erfreulich ist.»

Bei Murikulut hat bereits die neue Saison Frühling bis Herbst begonnen. Neben der Wechselausstellung «Wolf Wolf Wolf» im Caspar Wolf Museum und weiteren Leckerbissen warte ein ganz besonderes Highlight auf die Besuchenden: Nach zwei pandemiebedingten Verschiebungen kann heuer die Freilichtproduktion von MuriTheater, das Stück «Amerika», stattfinden. Premiere wird am 26. Juli 2023 sein. (mel)