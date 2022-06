Muri Der Klosterhof wird zur Freilicht-Opernbühne: Jolanda Steiner und die Musik Muri präsentieren «Der Barbier von Sevilla» Am letzten Juniwochenende sorgen die Musik Muri zusammen mit Gesangssolistinnen und -solisten und der Erzählerin Jolanda Steiner für Magie unter dem Murianer Sternenhimmel. Auf der Freilichtbühne im Klosterhof führen sie die Oper «Der Barbier von Sevilla» auf.

Am letzten Juniwochenende verwandelt sich der Klosterhof Muri in eine Freilichtbühne für die Aufführung der Oper «Der Barbier von Sevilla». Marc Ribolla

(11. März 2021)

In vielen Schweizer Stuben war sie regelmässig am Sonntagmorgen zu Gast. Ob am Frühstückstisch mit den Familien oder in der gemütlichen Sofaecke, während die Kinder und auch die Erwachsenen gespannt ihren Geschichten im Radio lauschten.

Denn wenn Jolanda Steiner erzählt, zieht sie Menschen über verschiedene Generationen hinweg in ihren Bann – und das bereits seit rund 25 Jahren. Das beweist die professionelle Erzählerin am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, auch in Muri.

Mit ihrer Stimme, ihrer Gestik und Mimik unterstützt sie die sechs Gesangssolistinnen und -solisten und das Blasorchester der Musik Muri bei der Aufführung der Oper «Der Barbier von Sevilla» von Gioachino Rossini. Gemeinsam verwandeln sie den Klosterhof in eine Freilicht-Opernbühne, wie die Veranstaltenden ankündigen.

Kann Graf Almaviva seine geliebte Rosina aus deren Gefängnis befreien?

Die Geschichte in «Der Barbier von Sevilla» handelt von Il Conte alias Graf Almaviva, der nichts unversucht lässt, seine Angebetete Rosina möglichst oft zu sehen. «Doch Doktor Bartolo, der Vormund Rosinas, bewacht sein schönes (und vor allem wohlhabendes) Mündel mit Argusaugen, denn auch er hat sich ebenso wie der Graf in den Kopf gesetzt, Rosina zu heiraten», lautet die Zusammenfassung.

Mit ihrer Stimme und ihren Instrumenten begeistert Erzählerin Jolanda Steiner nicht nur Kinder. Roger Zbinden (18. Dezember 2019)

Wie es dem Grafen gelingt, sich doch noch Zugang zu Rosinas Herz zu verschaffen und sie aus ihrem Gefängnis zu befreien, das präsentieren die Musik Muri unter der Leitung von Dirigent Karl Herzog am letzten Juniwochenende in einer stimmungsvollen Inszenierung unter dem Sternenhimmel von Muri.

Das Werk, das Teil einer Reihe von Opern ist, wurde von Lorenzi Pusceddu transkribiert und besteht aus einer Auswahl der berühmtesten Auszüge, die als ganze Geschichte erzählt werden. Die Solistinnen und Solisten schlüpfen jeweils in verschiedene Rollen. So werden beispielsweise Remy Burners dem Grafen Almaviva und Sopranistin Nino Topadze ihre Stimme der Rosina leihen.

Organisiert wird der Anlass von der Musik Muri und dem Ressort Musik im Festsaal von Murikultur. Die zweistündige Aufführung von «Der Barbier von Sevilla», findet am Freitag und Samstag, 24. und 25. Juni, jeweils um 21 Uhr statt. Bei schlechter Witterung wird die Oper vom Klosterhof in den Festsaal verlegt. Tickets gibt es unter www.murikultur.ch oder vor Ort an der Abendkasse ab 19 Uhr.