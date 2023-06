Muri «Der äusserst seltsame Hang, Schauspiele aufzuführen»: Der Vorverkauf für das Freilichtspiel «Amerika» hat begonnen Die Spannung steigt: In einem Monat feiert das Stück «Amerika» aus der Feder von Christoph Zurfluh Premiere auf dem Murianer Klosterhofplatz. Gut die Hälfte der Tickets ist bereits verkauft.

Auf der Bühne stehen Laien und Profis und auch Kinder. Bild: Gregor Galliker

Schon vor über 200 Jahren wurde in Muri Theater gespielt. 1844 notierte der damalige Staatsarchivar des Kantons Aargau, Xaver Bronner: «Die Murianer hatten schon immer einen äusserst seltsamen Hang, Schauspiele aufzuführen.» Diesen «seltsamen Hang» pflegt man im Oberfreiämter Dorf auch heute noch. Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass alle sechs bis sieben Jahre ein Freilichtspiel aufgeführt wird.

Allerdings hat es die Pandemie geschafft, diesem Rhythmus einen Strich durch die Rechnung zu machen. 36 Monate später als geplant steigt am 26. Juli die Premiere des Stücks «Amerika» im Murianer Klosterhof. An Aktualität hat die Auswanderergeschichte, die von Regisseur Adrian Meyer in Szene gesetzt wird, nichts eingebüsst. Christoph Zurfluh, Autor des Stückes, kommentiert: «Migration ist ein Thema, seit es Menschen gibt und das jeden von uns berührt..»

Ein Stück Zeitgeschichte erzählt das Freilichtspiel in Muri. Bild: Gregor Galliker

Die Schicksale im Freilichtspiel «Amerika» sind zwar fiktiv. Doch bevor Zurfluh das Stück schrieb, machte er sich aber auf die Spuren der Murianer Auswandererfamilien des 19. Jahrhunderts. Was er Spannendes, Trauriges und Interessantes in Erfahrung brachte, bildete nicht nur die Basis für die Handlung von «Amerika», sondern wird auch in der Begleitausstellung 1854 im Foyer der Gemeindeverwaltung Muri thematisiert, die während der Öffnungszeiten frei zugänglich ist.

Hier wird beispielsweise die Geschichte der beiden Murianer Ortsbürger Jakob und Johann Stöckli nachgezeichnet, die ihren Hof in Birri verkauften und mit ihren Familien ihr Glück in Amerika suchten.

Die Armenkasse übernahm die Reisekosten

Christoph Zurfluh blickt in «Amerika» auf ein trauriges Stück Schweizer Geschichte zurück. Gegen 400’000 Schweizerinnen und Schweizer verliessen im 19. Jahrhundert ihre Heimat. Die meisten aus schierer Not. Rund 200 stammten aus Muri. Von ihnen erzählt das Stück, das Muri Theater im Klosterhof präsentiert.

Verlockende und oft auch geschönte Nachrichten von «drüben» liessen die Menschen damals die beschwerliche Reise antreten. Mittellose erhielten die Reisekosten sogar durch die Armenkasse erstattet. Durchschnittlich 117 Franken, mehr als einen Jahreslohn eines einfachen Bauern, bezahlte die Gemeinde für jeden Auswanderer, der die Gemeinde verliess. Das war billiger, als sie ein Leben lang durchzufüttern.

Am Brunnen wurde nicht nur gewaschen, sondern wurden auch Neuigkeiten ausgetauscht. Bild: Gregor Galliker

Erzählt wird die Freiämter Auswanderergeschichte aus der Sicht des etwas schmierigen Wirtes Lonzi, der im Auftrag einer grossen Auswandereragentur die Verträge abschliesst und dafür Provision kassiert. Zurfluh erzählt: «Natürlich hat das Thema eine tragische Seite, aber es fehlt der Geschichte auch nicht an Humor.» Denn «Amerika» soll auch unterhalten und ein echtes Theatererlebnis bieten.

Einige Vorstellungen sind fast ausverkauft

Die Probenarbeiten befänden sich mittlerweile im Endspurt, erzählt Christoph Zurfluh. Das Ensemble, das aus erfahrenen Laienschauspielern aus der Region und dem Profi Philipp Galizia besteht, probt nun wenn immer möglich auf der Bühne, auf dem Klosterhof. Für das Bühnenbild zeichnet Stefan Hegi verantwortlich, Christov Rolla sorgt für die musikalische Untermalung, Mariana Coviello für die Choreografie und Bernadette Meier ist die Kostümbildnerin.

Verantwortlich für die Produktion ist das Theaterressort von Murikultur. Die Produktionsleitung haben Nicole Laubacher und Paula Loher-Staubli. Der Vorverkauf sei gut angelaufen, zieht Zurfluh eine erste Bilanz. Mehr als die Hälfte der rund 6000 Tickets für die insgesamt 18 Vorstellungen sind verkauft und für einige Vorstellungen gibt es nur noch wenige Plätze.