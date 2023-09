Muri «Das Kultursterben zu besiegen, das ist unser Ziel»: «Murikultur»-Tage gingen erfolgreich über die Bühne Am Wochenende fanden zum zwölften Mal die «Murikultur»-Tage statt. Den Auftakt machte ein Poetry-Slam. Von Jung bis Alt war alles im Publikum und lauschte gespannt den Vorträgen der jungen Frauen und Männer. Dabei reichten die Themen von der unterhaltsamen Liebe zu einem Kaktus namens Bonifazius bis zu einer beängstigenden Busfahrt.

Zum sechsten Mal führte «Murikultur» nun schon den Poetry-Slam durch und das mit sichtlichem Erfolg. Jedes Jahr melden sich wieder junge Talente, die ihre Texte vortragen und sich so in der Form des Poetry-Slams versuchen möchten. Auch Poetry-Slam U20-Schweizer Meister Jeremy Chavez stand vor mehreren Jahren hier auf der Bühne.

Inzwischen führte der Villmerger bereits zum vierten Mal durch den Poetry-Slam in Muri. Dies tat er mit einer gewissen Gelassenheit. Immer wieder witzelte er mit den Organisatorinnen und Organisatoren und auch das Publikum war nicht sicher vor ihm. In den Übergängen zwischen den einzelnen Vortragenden erzählte er Anekdoten aus seinem Leben, basierend auf vom Publikum gezogenen Losen.

Von Freundschaft bis zum Kaktus

Im Fokus stand aber nicht Chavez, sondern zwei Schülerinnen der Bezirksschule Muri sowie fünf Schülerinnen und Schüler aus Kantonsschule Wohlen. Sie hatten alle ihre eigenen rhythmischen Texte vorbereitet, die sie vor dem Besucherzentrum beim Kloster Muri vortragen wollten.

Für Enya und Jasmin von der Bez Muri war es das erste Mal, dass sie ihre Texte vor Publikum vortrugen. Enya eröffnete den Abend mit ihrem Text über die Bedeutung und Importanz von echten Freundschaften. Jasmin hingegen sinnierte über die Definition des Wortes uncool und kam zu dem Schluss, dass sie gerne uncool ist.

Wenn man in die Runde schaute, merkte man, dass Poetry-Slam aber auf keinen Fall uncool ist. Von Jung bis Alt war alles im Publikum und lauschte gespannt den Vorträgen der jungen Frauen und Männer. Dabei reichten die Themen von der unterhaltsamen Liebe zu einem Kaktus namens Bonifazius bis zu der beängstigenden Belästigung in den öffentlichen Verkehrsmitteln durch ältere Männer.

Ein Wettbewerb um eine Flasche Whiskey

Kantischülerin Romina befasste sich intensiv mit dem Kultursterben und sagte: «Das Kultursterben zu besiegen, das ist unser Ziel.» Zu den «Murikultur»-Tagen gibt es wohl nichts Passenderes, denn durch die verschiedenen Vorführungen wie Orgelkonzerte oder ein Einblick in die Buchrestaurierung und diverse Ausstellungen kämpft «Murikultur» genau für die Erhalt der Kultur.

Die Schülerinnen und Schüler nahmen das Publikum mit in ihre eigene Welt und ihre Sicht der Dinge. Aber die Texte durften nicht einfach nur dargeboten werden, sondern mussten auch bestimmte Kriterien erfüllen. Schliesslich ist Poetry-Slam ein Wettbewerb, in dem die selbst verfassten Texte in einer bestimmten Zeit vorgetragen werden müssen.

Ein Text darf dabei auch performativ aufgeführt werden, solange keine Requisiten benutzt werden. Der- oder diejenige, die das Publikum und die Jury am meisten überzeugt, gewinnt am Ende des Abends eine Flasche Whiskey. Solange er oder sie natürlich volljährig ist.

Konsum- gegen Gesellschaftskritik

Das Finale des Abends bestand aus Nikolas, der mit seinem konsumkritischen Text über das Glücksgefühl beim Einkaufen das Publikum begeisterte, und Mirjam, die alle in eine Busfahrt voller Angst mitnahm, in der sie belästigt wurde. Beide durften einen zweiten Text vortragen, bevor entschieden wurde, wer die Flasche Whiskey erhält.

Am Ende wurde Nikolas zum Sieger gekürt – und durfte die Flasche Whiskey entgegennehmen. Bild: Melanie Köchli

Erneut zeigten sich Nikolas und Mirjam von ihrer besten Seite und machten es dem Publikum schwer, einen einzelnen Sieger zu küren. Auf den Vorschlag zwei Sieger zu küren, sagte Jeremy Chavez, dass dies «eine Hippie-Idee» sei und es einen einzelnen Sieger geben müsse. So wurde Nikolas zum Sieger des Abends gekürt und durfte die Flasche Whiskey entgegennehmen.