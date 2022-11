Muri Das Klosterdorf im Ausnahmezustand – der Martinimarkt überrascht mit Vielfalt und Leckereien Der 11.11. ist nicht nur der Tag der Fasnachtseröffnung in Muri, nein, er ist auch der Tag des Martinimarkts. Tausende Besuchende frönten am Freitag kulinarischen Gelüsten oder erwarben die eine oder andere Kostbarkeit an den Marktständen. Viele nahmen sich extra frei für diesen besonderen Tag.

Für die Murianerinnen und Murianer ist der Martinimarkt das Highlight des Jahres. Pascal Bruhin

Mi­cky Maus, SpongeBob oder die Eiskönigin. «Papi, cha mer die chaufe?» Mit seinen kleinen Fingerchen zeigt der Bub, geschätzte vier Jahre jung, auf ein Bündel bunter Ballons. Die an einem Seil im Murianer Klosterhof schweben. «Jo klar Spatz, am Märt cha mer alles chaufe», gibt der Vater seinem Sprössling zur Antwort. Und damit har er mehr als recht.

Von Handschuhen über Haushaltsartikel bis hin zu diversen Nahrungs- und -ergänzungsmitteln gibt es am Martinimarkt in Muri alles zu kaufen. Es ist das Highlight der Murianer Bevölkerung und weit darüber hinaus. «Ich habe mir extra heute freigenommen», dieser Satz fällt in der munteren Menschenmenge zuhauf. Das Klosterdorf ist im Ausnahmezustand.

Strassen rund ums Kloster sind gesperrt

Ein Stand reiht sich an der Marktstrasse an den anderen. Links und rechts gibt es vom Teebaumöl bis hin zum Ledergürtel alles. Die Strasse wurde dafür extra für den Verkehr gesperrt. Und auch am Nordklosterrain ist – ausser für Kinderwagen – für alle beräderten Gefährte kein Durchkommen.

Bis fast zur Aarauerstrasse hinunter säumen sich die Zelte und Buden der Marktleute. Viele Geschäfte aus dem Dorf selbst sind darunter vertreten. Aber auch solche, die an keinem anderen grossen Markt, etwa der Basler Herbstmesse, fehlen. Im Klosterhof selbst liegt für einen Tag das Zentrum der Kulinarik. Foodstände jeglicher Couleur laden zum Schnabulieren und Degustieren ein.

43 Bilder 43 Bilder Impressionen vom Martinmarkt 2022 in Muri. Pascal Bruhin / Aargauer Zeitung

Highlights für die Kleinsten sind im Klosterhof

Auch die Kleinsten kommen dort auf ihre Kosten, dank Hüpfburg, Karussell und Bungeetrampolin. Und im Pastazelt der Guggenmusik Stiefeliryter können sich die Kinder auch noch passend zur Fasnacht ihr Lieblingsmotiv ins Gesicht «air-brushen» lassen, während die Eltern ihren Gaumen erfreuen.

Einen Ballon gabs übrigens nicht für den kleinen Bub. Der nahm’s aber gelassen und freute sich dafür umso mehr über die Zuckerwatte, die ihm sein Vater stattdessen kaufte.