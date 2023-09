Muri «Das hätten wir nicht zu träumen gewagt»: Das Freilichttheater «Amerika» war mit Tausenden Besuchenden ein Riesenerfolg Bereits an der Premiere mussten die Verantwortlichen des Murianer Freilichttheaters «Amerika» verkünden, dass alle 18 Vorstellungen ausverkauft waren. Dennoch stand das Publikum an der Abendkasse Schlage. 6200 Personen besuchten die Aufführungen. Autor Christoph Zurfluh blickt nach der Derniere auf eine ereignisreiche Zeit zurück.

«‹Amerika› ist nicht einfach ein Stück vom Regisseur Adrian Meyer und mir. Es ist das Werk einer ganzen Region», sagt Christoph Zurfluh. Der Autor des Murianer Freilichttheaters ist sichtbar gerührt vom Erfolg, den «Amerika» in den vergangenen anderthalb Monaten feiern durfte.

18 Mal standen die 50 Laienschauspielerinnen und Laienschauspieler auf der Bühne im Klosterhof. 18 Abende verbrachten unzählige Helferinnen und Helfer und das gesamte Muri-Theater-Team hinter der Bar, am Technikpult, in der Maske oder hinter der Kamera. «Es war enorm aufwendig, mehr noch, als bei einem Theater das drinnen stattfindet», erzählt Zurfluh.

Am vergangenen Freitag standen die 50 Schauspielerinnen und Schauspieler zum letzten Mal für «Amerika» auf der Bühne im Murianer Klosterhof. Bild: Gregor Galliker

Deshalb komme nun nach der Derniere vom vergangenen Freitag zum weinenden auch das bekannte lachende Auge dazu. «Wir haben alle gemerkt: es ist nun genug. Wir müssen das jetzt einmal setzen lassen», so Zurfluh. Von den positiven Erfahrungen werden die Beteiligten aber noch lange zehren.

Das Publikum stand an der Abendkasse Schlange

6200 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich das Freilichttheater angesehen. Dass ihr Stück ein möglichst breites Publikum ansprechen soll, war von Anfang an Ziel der Verantwortlichen. «Wir haben ein Thema gesucht, das berührt, aktuell und nah bei den Leuten ist», erzählt Zurfluh.

All diese Punkte habe «Amerika» erfüllt – und so hätte es nicht überrascht, dass das Theater auf Interesse gestossen sei. «Dass wir aber an der Premiere schon verkünden, dass alle Vorstellungen ausverkauft sind, hätten wir nicht zu träumen gewagt», freut er sich. Zusätzlich zu jenen Plätzen, die man online reservieren konnte, gab es für jede Vorstellung 18 Tickets an der Abendkasse. «Dafür standen die Leute früh an. Es gab nie für alle genügend Tickets», erzählt er.

Wahrscheinlich hätte man noch zwei weitere Aufführungen füllen können. Zusatzvorstellungen seien auch kurz zur Debatte gestanden «Wir hatten von Anfang an zwei zusätzliche Daten reserviert. Diese dienten jedoch als Sicherheit, falls wir eine Aufführung hätten verschieben müssen», sagt Zurfluh. Das Risiko, diese Daten auszuverkaufen, ohne zu wissen, wie das Wetter bis zur letzten Vorstellung wird, sei dann aber doch zu gross gewesen.

Das Dach der Tribüne und der Baum im Klosterhof wären im Falle eines Gewitters zur Gefahr geworden. Bild: Gregor Galliker

Zwar gingen die Schauspielerinnen und Schauspieler auch bei Regen auf die Bühne. «Wäre dieser aber zu stark gewesen oder wenn es gewittert hätte, wäre eine Aufführung zu gefährlich gewesen», erklärt Zurfluh. Besonders, weil die Bühne unter einem grossen Baum stand.

«Ich glaube, unsere Positivität hat nach aussen gestrahlt»

Dazu kam es aber zum Glück nicht. «Unser Freilichttheater stand wirklich unter einem sehr guten Stern. Wir mussten keine einzige Vorführung absagen», erzählt er. Auch Verletzungen hätte es keine gegeben. «Wenn beispielsweise unser Hauptdarsteller Philipp Galizia ab dem zweiten Abend ausgefallen wäre, hätten wir ein Riesenproblem gehabt.» Die Erleichterung im gesamten Team sei nun gross, dass alles gut gelaufen sei.

Er lobt zudem den Einsatz der Kinder: «Für sie war das wahnsinnig streng, vor allem, als nach den Sommerferien zusätzlich der Unterricht wieder losging.» Auch alle anderen Beteiligten seien mit sehr viel Freude und Elan dabei gewesen. «Ich glaube, diese Positivität hat nach aussen gestrahlt und zum Erfolg beigetragen», so Zurfluh. Dazu komme der grosse Rückhalt und die Unterstützung, die sie auch vom Gewerbe der Region hätten erfahren dürfen.

Das Freilichttheater war besonders für die Kinder, die mit auf der Bühne standen, anstrengend. Diese meisterten die Aufführungen nebst ihrem Schulalltag. Bild: Gregor Galliker

Negative Rückmeldungen hätten sie während der gesamten Spielzeit nie erhalten. Auch die Ausstellung sei rege besucht worden, sogar ausserhalb der Theaterzeit. Woher aber die ganzen «Vorschusslorbeeren» kamen, weshalb das Publikum Tickets kaufte, bevor das Stück angelaufen war und der Wetterbericht eine Voraussage machte, kann sich Zurfluh nicht erklären. «Wir sind dafür aber extrem dankbar», sagt er.