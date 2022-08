Muri Damit auch im Winter Asse und Volleys gespielt werden können: Tennisclub will zwei Plätze mit Traglufthalle überdachen Der Tennisclub Muri plant, einen Teil seiner Plätze wintertauglich zu machen – auch für externe Spielerinnen und Spieler. Dazu soll eine Traglufthalle gebaut werden. Präsident Martin Leu erklärt, wie es dazu kommen soll.

Auf diesen beiden Plätzen plant der TC Muri eine Traglufthalle in der kälteren Jahreszeit. Marc Ribolla

Mit dem warmen und trockenen Sommerwetter der vergangenen Wochen herrschten für Tennisspielende beste Bedingungen. Von früh bis spät konnte dem Hobby auf den verschiedenen Anlagen der Region gefrönt werden. Auch beim Tennisclub Muri waren die fünf Plätze immer gut belegt, von Klubmitgliedern oder auch im Rahmen der Ferienpassaktion für interessierte Schulkinder.

Angesichts des tollen Wetters sind Gedanken an die kältere Jahreszeit noch weit weg. Doch genau in jenen Monaten wird es für die Tennissportler jeweils eng, um spielen zu können. Diese Erfahrung macht auch der TC Muri mit seinen rund 260 Aktiven und rund 50 Juniorinnen und Junioren.

Präsident Martin Leu sagt: «Im Winter ist es jeweils ein grosser Aufwand für alle. Es gibt im Gegensatz zu früheren Jahren fast keine Hallenplätze mehr in der Region. Die Mitglieder müssen darum oft ins zürcherische Aesch, nach Birmensdorf, Hünenberg oder nach Aesch im Seetal fahren, um in der Halle spielen zu können.» Doch damit soll nun bald Schluss sein. Der TC Muri beabsichtigt nämlich, auf zwei seiner Plätze im Winter eine Traglufthalle zu installieren.

Halle soll von Oktober bis April stehen

Seit Ende Juli und noch bis 25. August liegt das entsprechende Baugesuch auf der Murianer Gemeindeverwaltung auf. Geplant ist, die Traglufthalle über Platz 4 und 5 auf der nördlichen Seite der Tennisanlage an der Klosterfeldstrasse zu errichten. Sie soll jeweils im Zeitraum Ende September bis Anfang Oktober aufgebaut werden. Und dann Ende März oder Anfang April wieder demontiert und eingelagert werden. Ein Vorgang, der nur wenige Tage in Anspruch nimmt.

TC-Muri-Präsident Leu erklärt, dass der Beschluss für die Halle an der Vereins-GV im Frühling gefällt worden sei. Ursprünglich wollte der Klub nur die Plätze sanieren. «Ein Mitglied kam dann aber im Vorfeld der GV auf uns zu und stellte einen grösseren Betrag als Geschenk an eine Traglufthalle in Aussicht», sagt Leu. Deshalb wird das Projekt nun angepackt.

Neben dem Klubhaus soll ein Garderobencontainer gebaut werden. Die Bauprofile stehen aktuell dort. Marc Ribolla

Gleichzeitig mit der Halle soll neben dem Klubhaus auch ein neuer Garderobencontainer mit zwei kleinen Garderoben mit Duschen/WC aufgebaut werden. Damit wird die nötige Infrastruktur für die Hallenbenutzenden zur Verfügung gestellt. Denn Leu sagt:

«Unser Klubhaus ist nicht wintersicher bezüglich Isolation. Der Container ist deshalb eine einfache Lösung und er kann im Sommer auch für die Interklubspiele genutzt werden.»

Die beiden Murianer Traglufthallenplätze werden über eine digitale Reservationsplattform gebucht und bezahlt werden können. Reservieren dürfen auch klubexterne Personen, sie zahlen aber einen etwas höheren Tarif. Bis es so weit ist, braucht es aber noch etwas Geduld.

«Wir werden gewiss dieses Jahr noch die nötige Platzsanierung ausführen, die Traglufthalle wird aber sicher erst im Herbst 2023 erstmals errichtet werden», erklärt Präsident Leu den Zeitplan. Einerseits sei es nicht sicher, ob der Hersteller heuer noch rechtzeitig alle Teile erhalte, und zweitens «ist es für die neuen Allwettersandplätze besser, wenn sie vor dem Hallenbau eine Freiluftsaison hinter sich haben». Die Kosten für das komplette Projekt betragen rund 450'000 Franken.