Namenlandschaft Chly Rigi, Calandaweg oder Badweiher: die besten Geschichten zu Flur- und Ortsnamen der Region Muri Benedikt Stalder hat ein spezielles Hobby: Er interessiert sich für die Herkunft alter Flurnamen. Diese Leidenschaft führt ihn zu unzähligen Geschichten. An den Besten aus der Umgebung Muri lässt er die Bevölkerung nun teilhaben. Zusammen mit Marco Hauser und Robert Häfner gibt er nun ein Buch heraus.

Robert Häfner, Benedikt Stalder und Marco Hauser (von links) haben den Verein Namenlandschaft Muri AG gegründet und geben nun ein Buch heraus. Bild: Vianne Häfeli

In Boswil, etwas abseits des Dorfes, nahe der Grenze zu Muri, gibt es ein Gebiet in der Landschaft mit dem Flurnamen Chly Rigi. «Zufälligerweise sieht man von dort aus tatsächlich den Berg Rigi», sagt Benedikt Stalder. Der Name habe aber eigentlich eine andere Herkunft.

«Zwar gehen viele davon aus, dass der Name Rigi von Regina, der Königin der Berge, kommt», so Stalder weiter. Übersetze man das Wort jedoch aus dem Althochdeutschen, so stehe Rigi auch für Felsformationen «oder für eine Rinne, in der ganz wenig Wasser läuft. Schaut man sich die Topografie im ‹Chly Rigi› an, erkennt man, dass das dort wirklich der Fall ist.»

Solche Rätsel und Geschichten rund um Flur-, aber auch Gemeinde-, Weiler- oder Gewässernamen sind eine grosse Leidenschaft von Benedikt Stalder. «Wieso, zum Beispiel, gibt es hier im Muri die Badweiherstrasse und das -schulhaus, wenn es dort gar kein Wasser gibt?» Die spannendsten Herleitungen aus der Umgebung Muri hat er nun in einem Buch zusammengetragen.

Für die Herausgabe gründeten sie einen Dreimann-Verein

Das Werk mit rund 120 Seiten und etwa 80 Bildern heisst «Die Namenlandschaft von Muri und Umgebung». Die Vernissage ist auf Mitte Oktober angesetzt. «So kann es als Weihnachtsgeschenk gekauft werden», erklärt Robert Häfner. Auch er ist an diesem Projekt beteiligt, genauso wie Marco Hauser. Geschrieben hat das Buch zwar Benedikt Stalder. Doch herausgegeben wird dieses im Namen des Vereins Namenlandschaft Muri AG.

Denn die Idee für das Projekt hatte Stalder nicht alleine. «Marco Hauser und ich sind oft zusammen auf Wanderungen in der Region unterwegs. Da fallen uns immer besondere Namen auf der Karte auf», erklärt dieser. Hauser habe ihn dazu angeregt, ähnlich wie er es bereits für Boswil und Sarmenstorf getan hat, nun auch ein Buch über die Namen in Muri zu schreiben.

«Weil es aber auch in der Umgebung wahnsinnig viele spannende Namen gibt, erweiterten wir das Gebiet auf weitere Gemeinden im Bezirk. Wir beschränkten uns aber auf die auffälligsten Namen», so der Autor. Weil es schwierig sei, als Einzelmaske ein Buch herauszubringen, holten die beiden Häfner ins Boot, der nun der Präsident des Dreimann-Vereins ist.

Bei einigen Namen liess er die Fantasie spielen

Für die Herleitungen hat sich Stalder, der – seit der ehemalige AZ-Redaktor Jörg Baumann ihn so bezeichnet hat – in der Region als Lokalhistoriker bekannt ist, verschiedene andere Werke zu Hilfe genommen. Darunter das schweizerdeutsche Wörterbuch Idiotikon oder das Buch «Die Gemeindenamen des Kantons Aargau» von Beat Zehnder.

«In den Werken finden sich zum Teil für die gleichen Namen andere Definitionen. Bei manchen habe ich nun eine dazwischen gefunden», erzählt er. Denn er habe auch Erzählungen von Bauern oder anderen Einheimischen miteinfliessen lassen. «Manchmal haben Namen gar nichts mit der Landschaft zu tun, sondern mit den Menschen, die hier gelebt haben», so Häfner. Hauser ergänzt: «Zum Beispiel der Calandaweg hier in Muri. Das ist doch ein Bündnername.»

Und wenn es Bezeichnungen gab, zu denen weder geschichtliche Grundlagen noch Überlieferungen der Einheimischen vorhanden waren? «Dann habe ich einfach meine Fantasie spielen lassen. Denn ich vermute, dass bei vielen Namen früher ebenfalls die Fantasie ausschlaggebend war», schmunzelt Stalder.

Nebst Historie kommen auch Sagen vor

Sowieso werde es im Buch nicht nur um die Geschichte im Sinn von Historie gehen. «Deshalb auch der Untertitel: Die Namenlandschaft erzählt Geschichte und Geschichten. Geschichten sind zwar erfunden, aber schön», so der Autor. Bereits in der Schule habe ihn die Legende von Wilhelm Tell mehr interessiert als die tatsächlichen geschichtlichen Begebenheiten. So wird es im rund 140 Seiten langen Buch auch die eine oder andere Sage aus der Region zu lesen geben.

Ein Buch, das man von vorne nach hinten durchliest, sei dieses aber nicht. «Es ist ein Nachschlagwerk für Heimatkundinteressierte», so Stalder. «Und es stärkt die Verbundenheit mit dem Ort und gibt einem ein Heimatgefühl», ergänzt Häfner.

Dieses Argument habe auch die Ortsbürgergemeinde Muri überzeugt. Sie unterstützt das Buch mit 25’000 Franken. Jüngst bekam der Verein zudem 4000 Franken vom Swisslos-Fonds. Auch für den Rest der insgesamt 75’000 bis 80’000 Franken waren sie auf Unterstützung angewiesen, die sie von Stiftungen erhalten haben. Das Buch wird 25 Franken kosten.