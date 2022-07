Muri Bier und Bühnenstars in Klosterhof-Atmosphäre: Das Open Air muriLIVE führt seinen Erfolg weiter Damit der Klosterhof in Muri nicht leer bleibt, ist 2021 das erste muriLIVE entstanden. Trotz damaliger Coronaschutzmassnahmen sind zahlreiche Gäste erschienen. Am 29. und 30. Juli geht das erfolgreiche Open Air in die zweite Runde. Zur Vorfreude kommt ein Wermutstropfen hinzu.

Das erste muriLIVE 2021 war ein grosser Erfolg. Deshalb führen die Organisierenden das Open Air im Klosterhof in diesem Sommer erneut durch. zvg

Obwohl damals noch die Schutzmassnahmen eingehalten werden mussten, erschienen die Leute zahlreich beim ersten muriLIVE. Und selbst als es begonnen hat zu regnen, haben sie den Klosterhof nicht verlassen. «Sie stellten sich unters Dach, und haben bis in die Nacht hinein die Musik genossen und zusammen ein Bier getrunken», erinnert sich Paula Loher an die Premiere im Juli 2021.

Gemeinsam organisierten sie und Markus Bohren im vergangenen Sommer die Open-Air-Veranstaltung im Murianer Klosterhof – und feierten damit grossen Erfolg. «Sonst haben wegen Corona in der Umgebung nicht viele andere Veranstaltungen stattgefunden. Das haben wir gemerkt. Die Leute haben richtig danach gelechzt, wieder einmal an einen Anlass zu kommen», sagt Loher.

Diesen Erfolg führen die beiden Organisierenden, die früher bereits gemeinsam das Eisfeld auf dem Klosterhof auf die Beine gestellt haben, in diesem Jahr weiter. Am letzten Juliwochenende findet das zweite muriLIVE statt. Diesmal ohne Anzahlbeschränkung der Besuchenden und neu auch gleich an zwei Abenden.

Marc Amacher und Bob Spring sind die diesjährigen Bühnenstars

Zu Stande gekommen ist die Idee für den musikalischen Anlass, die schon etwas länger in den Köpfen von Loher und Bohren brodelte, weil das Freilichttheater im vergangenen Sommer pandemiebedingt ins Jahr 2023 verschoben wurde. Damit der Klosterhof nicht einen ganzen Sommer lang leerbleibt – auch das frühere Festival Muri Nights vom Filmklub Kino Mansarde gibt es nicht mehr – organisierten die beiden Konzerte im Rahmen von muriLIVE.

Bis in die Nacht hinein haben die Leute am ersten muriLIVE die Konzerte im Klosterhof genossen. zvg

Musik verspricht auch das diesjährige Programm. Am Freitag, 29. Juli, die Türöffnung findet um 18 Uhr statt, steht gleich zwei Mal die Freiämter Blasmusikformation Brässkalation auf der Bühne – sie sorgen bis um zirka 21 Uhr für Stimmung. Anschliessend lädt DJ Martin Geissbühler mit seinem Sound zum Tanzen ein.

Am Samstag treten dann Bob Spring und Marc Amacher, beide mit Band auf der Bühne auf. «Unsere beiden Bühnenstars. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns spielen, wir sind grosse Fans», freut sich Loher. Den Abend abschliessen wird das Nachwuchstalent Moritz Schwitter alias DJ Luke Morris. Er wird auflegen, bis auch die letzten Besuchenden die Veranstaltung um 4 Uhr morgens verlassen.

Der Wermutstropfen Autokino war ein Versehen

Doch so sehr sich die Veranstaltenden auch auf den Anlass freuen, ein kleiner Wermutstropfen müssen sie dennoch hinnehmen. Gleichzeitig wie ihr Open Air findet in Muri auch das Autokino statt. «Das hat geschmerzt, als wir das erfahren haben. Dass diese beiden tollen Anlässe gleichzeitig stattfinden, ist ein Versehen. Doch als wir das bemerkt haben, war es schon zu spät, um die Veranstaltungen zu verschieben», sagt Loher.

Immerhin finde muriLIVE heuer an zwei, das Autokino an drei Abenden statt. «So haben die Leute trotzdem die Möglichkeit, an beiden teilzunehmen», so Loher. Sie seien zuversichtlich, dass dennoch zahlreiche Gäste das schöne Ambiente im Klosterhof geniessen werden. «Der Vorverkauf hat bereits angezogen. Je näher der Termin kommt, desto mehr Billette verkaufen wir», sagt Paula Loher und ergänzt:

«Indem die Leute Tickets vorbestellen, helfen sie uns sehr bei der Planung. Und sie können damit die lange Schlange an der Abendkasse umgehen.»

Das kulinarische Angebot werde, wie bereits im Vorjahr, «klein und edel», wie die Mitorganisatorin betont. «Es wird nicht vier verschiedene Biersorten geben. Zum Essen gibt es ein Vegimenü und einen Grillstand mit Würsten, danach verkaufen wir Kaffee und Kuchen», zählt sie auf.

Und wer die Vorfreude noch etwas auskosten möchte, der findet auf der Website von muriLIVE kleine Interviews von Helfenden und den Bühnenstars, die von ihrem Erlebnis oder ihrer Freude auf den Anlass in Muri erzählen.